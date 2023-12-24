24 декабря 2023
23 декабря 2023

Пермский сенатор Пушков вошел в топ-5 по эффективности работы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге
Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге Фото:

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге по эффективности работы. Оценка членов Совета Федерации РФ опубликована в telegram-канале «ПУЛ».

«Первое место: Артем Шейкин, сенатор от Амурской области, Второй — Константин Косачев, сенатор от республики Марий Эл. <…> Пятое место: Алексей Пушков, Пермский край», — сообщается в telegram-канале.

На 17 месте в рейтинге находится сенатор от Пермского края Андрей Климов. Оценка членов Совета Федерации РФ проводится на основе полученных данных с применением искусственного интеллекта и экспертного мнения. В критерии оценки входят: показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь от населения в соцсетях и мессенджерах.

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Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге по эффективности работы. Оценка членов Совета Федерации РФ опубликована в telegram-канале «ПУЛ». «Первое место: Артем Шейкин, сенатор от Амурской области, Второй — Константин Косачев, сенатор от республики Марий Эл. <…> Пятое место: Алексей Пушков, Пермский край», — сообщается в telegram-канале. На 17 месте в рейтинге находится сенатор от Пермского края Андрей Климов. Оценка членов Совета Федерации РФ проводится на основе полученных данных с применением искусственного интеллекта и экспертного мнения. В критерии оценки входят: показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь от населения в соцсетях и мессенджерах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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