Пермский сенатор Пушков вошел в топ-5 по эффективности работы

25 декабря 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге по эффективности работы. Оценка членов Совета Федерации РФ опубликована в telegram-канале «ПУЛ». «Первое место: Артем Шейкин, сенатор от Амурской области, Второй — Константин Косачев, сенатор от республики Марий Эл. <…> Пятое место: Алексей Пушков, Пермский край», — сообщается в telegram-канале. На 17 месте в рейтинге находится сенатор от Пермского края Андрей Климов. Оценка членов Совета Федерации РФ проводится на основе полученных данных с применением искусственного интеллекта и экспертного мнения. В критерии оценки входят: показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь от населения в соцсетях и мессенджерах.

Сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков занял пятое место в рейтинге по эффективности работы. Оценка членов Совета Федерации РФ опубликована в telegram-канале «ПУЛ». «Первое место: Артем Шейкин, сенатор от Амурской области, Второй — Константин Косачев, сенатор от республики Марий Эл. <…> Пятое место: Алексей Пушков, Пермский край», — сообщается в telegram-канале. На 17 месте в рейтинге находится сенатор от Пермского края Андрей Климов. Оценка членов Совета Федерации РФ проводится на основе полученных данных с применением искусственного интеллекта и экспертного мнения. В критерии оценки входят: показатели активности и инициативности, соотношение негативных и позитивных отзывов и комментариев, обратная связь от населения в соцсетях и мессенджерах.