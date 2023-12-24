24 декабря 2023

В поселке под Озерском запретили елочные базары

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по нелегальным елочным базарам. Челябинск, шишки, елочный базар, пихта
Ближайший елочный базар открыт в 11 километрах от поселка Фото:

В поселке Новогорный возле Озерска (Челябинская область) запретили елочные базары. Сельчанам приходится ехать за елкой и другой новогодней атрибутикой в другой поселок, рассказала URA.RU местная жительница Евгения Т.

«В поселке Новогорный нет елочных базаров. Нам заявили, что их запретила администрация, а до ближайшего [поселка] ехать 11 километров. Если у нас нет машины, то как нам привезти елочку? Очень обидно за детей, лишили их праздника», — сообщила URA.RU Евгения Т.

Сельчане сообщают, что в этом году на центральной площади поселка поставили крохотную елку и горки для малышей. Никаких ледяных городков с фигурками, больших горок и других праздничных развлечений детворе не построили. По словам местных жителей, на площади перед ДК «Энергетик» планируется залить каток, однако кататься на нем смогут только те, у кого есть собственные коньки, а таких людей мало.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Озерского городского округа о том, какие развлечения будут предложены жителям поселка Новогорный на новогодние праздники. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Новогорный возле Озерска (Челябинская область) запретили елочные базары. Сельчанам приходится ехать за елкой и другой новогодней атрибутикой в другой поселок, рассказала URA.RU местная жительница Евгения Т. «В поселке Новогорный нет елочных базаров. Нам заявили, что их запретила администрация, а до ближайшего [поселка] ехать 11 километров. Если у нас нет машины, то как нам привезти елочку? Очень обидно за детей, лишили их праздника», — сообщила URA.RU Евгения Т. Сельчане сообщают, что в этом году на центральной площади поселка поставили крохотную елку и горки для малышей. Никаких ледяных городков с фигурками, больших горок и других праздничных развлечений детворе не построили. По словам местных жителей, на площади перед ДК «Энергетик» планируется залить каток, однако кататься на нем смогут только те, у кого есть собственные коньки, а таких людей мало. URA.RU направило запрос в пресс-службу Озерского городского округа о том, какие развлечения будут предложены жителям поселка Новогорный на новогодние праздники. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...