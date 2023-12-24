В поселке под Озерском запретили елочные базары

25 декабря 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Ближайший елочный базар открыт в 11 километрах от поселка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Новогорный возле Озерска (Челябинская область) запретили елочные базары. Сельчанам приходится ехать за елкой и другой новогодней атрибутикой в другой поселок, рассказала URA.RU местная жительница Евгения Т. «В поселке Новогорный нет елочных базаров. Нам заявили, что их запретила администрация, а до ближайшего [поселка] ехать 11 километров. Если у нас нет машины, то как нам привезти елочку? Очень обидно за детей, лишили их праздника», — сообщила URA.RU Евгения Т. Сельчане сообщают, что в этом году на центральной площади поселка поставили крохотную елку и горки для малышей. Никаких ледяных городков с фигурками, больших горок и других праздничных развлечений детворе не построили. По словам местных жителей, на площади перед ДК «Энергетик» планируется залить каток, однако кататься на нем смогут только те, у кого есть собственные коньки, а таких людей мало. URA.RU направило запрос в пресс-службу Озерского городского округа о том, какие развлечения будут предложены жителям поселка Новогорный на новогодние праздники. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.

В поселке Новогорный возле Озерска (Челябинская область) запретили елочные базары. Сельчанам приходится ехать за елкой и другой новогодней атрибутикой в другой поселок, рассказала URA.RU местная жительница Евгения Т. «В поселке Новогорный нет елочных базаров. Нам заявили, что их запретила администрация, а до ближайшего [поселка] ехать 11 километров. Если у нас нет машины, то как нам привезти елочку? Очень обидно за детей, лишили их праздника», — сообщила URA.RU Евгения Т. Сельчане сообщают, что в этом году на центральной площади поселка поставили крохотную елку и горки для малышей. Никаких ледяных городков с фигурками, больших горок и других праздничных развлечений детворе не построили. По словам местных жителей, на площади перед ДК «Энергетик» планируется залить каток, однако кататься на нем смогут только те, у кого есть собственные коньки, а таких людей мало. URA.RU направило запрос в пресс-службу Озерского городского округа о том, какие развлечения будут предложены жителям поселка Новогорный на новогодние праздники. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.