Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на Новый год в Челябинске

После новогодней ночи с 31 декабря на 1 января в Челябинске ожидается резкое потепление. Температура воздуха днем поднимется с -14 до -1 градуса, сообщают синоптики.
«31 декабря днем ожидается -14 градусов, ночью -17 градусов. Днем 1 января будет около -1, ночью по-прежнему -17 градусов», — указано на сайте «Гисметео».
Синоптики указывают, что резкое потепление не будет сопровождаться осадками. Ранее метеорологи прогнозировали сильные снегопады, которые накроют регион с 25 до 31 декабря. Кроме того, с 25 на 26 декабря жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре скоростью 25 метров в секунду и ледяном дожде.
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