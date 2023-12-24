24 декабря 2023

Синоптики дали неожиданный прогноз погоды на Новый год в Челябинске

«Гисметео»: 1 января в Челябинске ожидается резкое потепление
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, зима, кусты, снегопад, климат, кизильник
Днем 1 января резко поднимется температура Фото:

После новогодней ночи с 31 декабря на 1 января в Челябинске ожидается резкое потепление. Температура воздуха днем поднимется с -14 до -1 градуса, сообщают синоптики.

«31 декабря днем ожидается -14 градусов, ночью -17 градусов. Днем 1 января будет около -1, ночью по-прежнему -17 градусов», — указано на сайте «Гисметео».

Синоптики указывают, что резкое потепление не будет сопровождаться осадками. Ранее метеорологи прогнозировали сильные снегопады, которые накроют регион с 25 до 31 декабря. Кроме того, с 25 на 26 декабря жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре скоростью 25 метров в секунду и ледяном дожде.

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После новогодней ночи с 31 декабря на 1 января в Челябинске ожидается резкое потепление. Температура воздуха днем поднимется с -14 до -1 градуса, сообщают синоптики. «31 декабря днем ожидается -14 градусов, ночью -17 градусов. Днем 1 января будет около -1, ночью по-прежнему -17 градусов», — указано на сайте «Гисметео». Синоптики указывают, что резкое потепление не будет сопровождаться осадками. Ранее метеорологи прогнозировали сильные снегопады, которые накроют регион с 25 до 31 декабря. Кроме того, с 25 на 26 декабря жителей Челябинской области предупредили о штормовом ветре скоростью 25 метров в секунду и ледяном дожде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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