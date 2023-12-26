Мишустин направил челябинским медикам дополнительно 162 миллиона на зарплату

27 декабря 2023 в 10:16 Размер текста - 17 +

На зарплату челябинских медиков Михаил Мишустин направил дополнительные средства Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дополнительно направил на зарплату врачей Челябинской области в 2024 году 162,9 миллиона рублей. Как следует из подписанного распоряжения, также деньги пойдут на выплаты среднему медперсоналу. «Утвердить прилагаемое распределение в 2024 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медстрахования (ТФОМС) в целях софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Челябинская область — 162,9 млн рублей», — отмечено в документе. На случай, если денег в рамках распределения не хватит, сформирован резерв. Его сумма составила 1,6 млрд рублей. По данным издания челябинского ТФОМС, в 2024 году бюджет организации составит 70,1 млрд рублей. Из них 97% будут направлены из федерального фонда. На предстоящем году на оплату медпомощи потратят 67,3 млрд рублей, из которых 29,1 млрд рублей будет израсходовано на оплату стационарной помощи. Бюджет 2023 года составил по доходам 63,5 млрд рублей, по расходам — 65 млрд. Об этом заявила и. о. директора Наталья Миронова.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дополнительно направил на зарплату врачей Челябинской области в 2024 году 162,9 миллиона рублей. Как следует из подписанного распоряжения, также деньги пойдут на выплаты среднему медперсоналу. «Утвердить прилагаемое распределение в 2024 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медстрахования (ТФОМС) в целях софинансирования расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала. Челябинская область — 162,9 млн рублей», — отмечено в документе. На случай, если денег в рамках распределения не хватит, сформирован резерв. Его сумма составила 1,6 млрд рублей. По данным издания челябинского ТФОМС, в 2024 году бюджет организации составит 70,1 млрд рублей. Из них 97% будут направлены из федерального фонда. На предстоящем году на оплату медпомощи потратят 67,3 млрд рублей, из которых 29,1 млрд рублей будет израсходовано на оплату стационарной помощи. Бюджет 2023 года составил по доходам 63,5 млрд рублей, по расходам — 65 млрд. Об этом заявила и. о. директора Наталья Миронова.