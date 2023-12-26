Министр транспорта РФ исполнит мечту ребенка о встрече с челябинским «Трактором»

27 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

О мечте встретиться с челябинскими хоккеистами подросток сообщил в рамках акции «Елка желаний» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В рамках акции «Елка желаний» министр транспорта РФ Виталий Савельев исполнит мечту подростка из Тывы о встрече с челябинским хоккейным клубом «Трактор». Об этом 27 декабря сообщают федеральные информресурсы. «Николай, Республика Тыва, город Кызыл, 14 лет. Мечтает о встрече с хоккейным клубом „Трактор“ из Челябинска. Попробуем все организовать в ближайшее время», — цитирует Савельева агентство «ТАСС». Также министр исполнит желание девочки Дианы из Татарстана о фотоаппарате и мечту мальчика Александра из Калининградской области побывать в роли танкиста. Савельев отметил, что взрослые должны выполнять желания детей. Акция «Елка желаний» проводится в России в пятый раз. Взрослые снимают с новогодней ели шары с желаниями детей и исполняют их. За все время были исполнены мечты более 100 тысяч детей.

В рамках акции «Елка желаний» министр транспорта РФ Виталий Савельев исполнит мечту подростка из Тывы о встрече с челябинским хоккейным клубом «Трактор». Об этом 27 декабря сообщают федеральные информресурсы. «Николай, Республика Тыва, город Кызыл, 14 лет. Мечтает о встрече с хоккейным клубом „Трактор“ из Челябинска. Попробуем все организовать в ближайшее время», — цитирует Савельева агентство «ТАСС». Также министр исполнит желание девочки Дианы из Татарстана о фотоаппарате и мечту мальчика Александра из Калининградской области побывать в роли танкиста. Савельев отметил, что взрослые должны выполнять желания детей. Акция «Елка желаний» проводится в России в пятый раз. Взрослые снимают с новогодней ели шары с желаниями детей и исполняют их. За все время были исполнены мечты более 100 тысяч детей.