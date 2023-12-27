27 декабря 2023

Любовная драма лишила пермяка автомобиля

В Пермском крае ревнивец сжег машину конкурента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Машина восстановлению не подлежит (архивное фото) Фото:

Житель Кизела в Пермском крае поджег автомобиль «Газель». Полицейским он пояснил, что машина принадлежит новому парню его бывшей девушки.

«Мужчина облил бензином колесо грузовика и поджег. Он предполагал, что автомобиль принадлежит новому другу его бывшей девушки и таким способом хотел отомстить», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

В результате пожара сгорел моторный отсек авто и салон. Машину восстановить невозможно. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагино мужчина не смог договориться с бывшей женой о разделе имущества и поджег автомобиль. Женщина успела погасить пламя.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Кизела в Пермском крае поджег автомобиль «Газель». Полицейским он пояснил, что машина принадлежит новому парню его бывшей девушки. «Мужчина облил бензином колесо грузовика и поджег. Он предполагал, что автомобиль принадлежит новому другу его бывшей девушки и таким способом хотел отомстить», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю. В результате пожара сгорел моторный отсек авто и салон. Машину восстановить невозможно. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагино мужчина не смог договориться с бывшей женой о разделе имущества и поджег автомобиль. Женщина успела погасить пламя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...