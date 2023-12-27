Любовная драма лишила пермяка автомобиля

Житель Кизела в Пермском крае поджег автомобиль «Газель». Полицейским он пояснил, что машина принадлежит новому парню его бывшей девушки.
«Мужчина облил бензином колесо грузовика и поджег. Он предполагал, что автомобиль принадлежит новому другу его бывшей девушки и таким способом хотел отомстить», — говорится на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.
В результате пожара сгорел моторный отсек авто и салон. Машину восстановить невозможно. В отношении поджигателя возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Верещагино мужчина не смог договориться с бывшей женой о разделе имущества и поджег автомобиль. Женщина успела погасить пламя.
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