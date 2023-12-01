Пермяк поджег автомобиль во время раздела имущества с женой

Житель Верещагинского округа (Пермский край) не смог договориться с женой по проблеме раздела имущества. Он напился и поджег автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
«На 45-летнего пермяка заведено уголовное дело из-за поджога автомобиля ВАЗ-21140. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина, не достигнув согласия по вопросам раздела общего с женой имущества, взял бензин, облил им машину и подпалил», — говорится в сообщении представителей ведомства.
По данным полиции, благодаря усилиям женщины возгорание было быстро потушено. Между поджигателем и его супругой идет бракоразводный процесс.
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