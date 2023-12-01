01 декабря 2023

Пермяк поджег автомобиль во время раздела имущества с женой

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по банде похитителей. Екатеринбург , полиция, суд, спецсредства, наручники, конвой
Пермяк попал под суд за поджог машины во время раздела имущества Фото:

Житель Верещагинского округа (Пермский край) не смог договориться с женой по проблеме раздела имущества. Он напился и поджег автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«На 45-летнего пермяка заведено уголовное дело из-за поджога автомобиля ВАЗ-21140. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина, не достигнув согласия по вопросам раздела общего с женой имущества, взял бензин, облил им машину и подпалил», — говорится в сообщении представителей ведомства.

По данным полиции, благодаря усилиям женщины возгорание было быстро потушено. Между поджигателем и его супругой идет бракоразводный процесс.

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Житель Верещагинского округа (Пермский край) не смог договориться с женой по проблеме раздела имущества. Он напился и поджег автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «На 45-летнего пермяка заведено уголовное дело из-за поджога автомобиля ВАЗ-21140. Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина, не достигнув согласия по вопросам раздела общего с женой имущества, взял бензин, облил им машину и подпалил», — говорится в сообщении представителей ведомства. По данным полиции, благодаря усилиям женщины возгорание было быстро потушено. Между поджигателем и его супругой идет бракоразводный процесс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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