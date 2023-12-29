Мэр Нефтеюганска обвинила подрядчиков в срыве сроков сдачи ледовых городков

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила, что не только погодные условия повлияли на задержку открытия ледового городка на главной площади. Она обвинила подрядную организацию ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» в срыве сроков сдачи.
«К сожалению, в этом году наш ледовый городок возвели с задержкой сроков. Не только погодные условия внесли значительные коррективы в планы по строительству зимних локаций, но и подрядчик ООО „ПРОМЖИЛСЕРВИС“ не исполнил свои обязательства по контракту. Некачественная организация работы привела к несвоевременной сдаче ледовых городков», — пишет Бугай в своем telegram-канале.
Мэр города просит прощения у горожан и говорит, что подрядчик будет привлечен к ответственности. Акты о нарушениях условий контракта составлялись ежедневно с 15 декабря, добавляет она.
Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Так вышло из-за жалобы, направленной в ФАС.
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