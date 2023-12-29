Мэр Нефтеюганска обвинила подрядчиков в срыве сроков сдачи ледовых городков

30 декабря 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Ледовый городок на главной площади Нефтеюганска открылся только 30 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила, что не только погодные условия повлияли на задержку открытия ледового городка на главной площади. Она обвинила подрядную организацию ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» в срыве сроков сдачи. «К сожалению, в этом году наш ледовый городок возвели с задержкой сроков. Не только погодные условия внесли значительные коррективы в планы по строительству зимних локаций, но и подрядчик ООО „ПРОМЖИЛСЕРВИС“ не исполнил свои обязательства по контракту. Некачественная организация работы привела к несвоевременной сдаче ледовых городков», — пишет Бугай в своем telegram-канале. Мэр города просит прощения у горожан и говорит, что подрядчик будет привлечен к ответственности. Акты о нарушениях условий контракта составлялись ежедневно с 15 декабря, добавляет она. Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Так вышло из-за жалобы, направленной в ФАС.

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила, что не только погодные условия повлияли на задержку открытия ледового городка на главной площади. Она обвинила подрядную организацию ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» в срыве сроков сдачи. «К сожалению, в этом году наш ледовый городок возвели с задержкой сроков. Не только погодные условия внесли значительные коррективы в планы по строительству зимних локаций, но и подрядчик ООО „ПРОМЖИЛСЕРВИС“ не исполнил свои обязательства по контракту. Некачественная организация работы привела к несвоевременной сдаче ледовых городков», — пишет Бугай в своем telegram-канале. Мэр города просит прощения у горожан и говорит, что подрядчик будет привлечен к ответственности. Акты о нарушениях условий контракта составлялись ежедневно с 15 декабря, добавляет она. Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Так вышло из-за жалобы, направленной в ФАС.