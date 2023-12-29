29 декабря 2023

Мэр Нефтеюганска обвинила подрядчиков в срыве сроков сдачи ледовых городков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ледовый городок на площади Революции и Кировка в преддверии новогодних праздников. Челябинск, ледовый городок, площадь революции, скульптура изо льда, трубадур и принцесса, бременские музыканты
Ледовый городок на главной площади Нефтеюганска открылся только 30 декабря Фото:

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила, что не только погодные условия повлияли на задержку открытия ледового городка на главной площади. Она обвинила подрядную организацию ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» в срыве сроков сдачи.

«К сожалению, в этом году наш ледовый городок возвели с задержкой сроков. Не только погодные условия внесли значительные коррективы в планы по строительству зимних локаций, но и подрядчик ООО „ПРОМЖИЛСЕРВИС“ не исполнил свои обязательства по контракту. Некачественная организация работы привела к несвоевременной сдаче ледовых городков», — пишет Бугай в своем telegram-канале.

Мэр города просит прощения у горожан и говорит, что подрядчик будет привлечен к ответственности. Акты о нарушениях условий контракта составлялись ежедневно с 15 декабря, добавляет она.

Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Так вышло из-за жалобы, направленной в ФАС.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай заявила, что не только погодные условия повлияли на задержку открытия ледового городка на главной площади. Она обвинила подрядную организацию ООО «ПРОМЖИЛСЕРВИС» в срыве сроков сдачи. «К сожалению, в этом году наш ледовый городок возвели с задержкой сроков. Не только погодные условия внесли значительные коррективы в планы по строительству зимних локаций, но и подрядчик ООО „ПРОМЖИЛСЕРВИС“ не исполнил свои обязательства по контракту. Некачественная организация работы привела к несвоевременной сдаче ледовых городков», — пишет Бугай в своем telegram-канале. Мэр города просит прощения у горожан и говорит, что подрядчик будет привлечен к ответственности. Акты о нарушениях условий контракта составлялись ежедневно с 15 декабря, добавляет она. Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО заморозило процедуру определения подрядчика на строительство семи новогодних ледовых городков в Нефтеюганске. Так вышло из-за жалобы, направленной в ФАС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...