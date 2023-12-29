29 декабря 2023

Хоккеисты челябинского «Трактора» застряли в Астане

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Трактор Автомобилист. Челябинск., вратарь, трактор, хоккей
Челябинский «Трактор» 30 декабря играл на выезде с астанинским «Барысом» Фото:

Игроки челябинской хоккейной команды «Трактор» из-за непогоды застряли в аэропорту столицы Казахстана. Вылет самолета задержан как минимум до 20:00, рассказали в клубе.

«В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева из-за непогоды задержаны десятки рейсов. Вылет игроков хоккейной команды „Трактор“ задержан как минимум до восьми часов вечера (разница во времени между Челябинском и Астаной плюс один час)», — пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на представителя команды «Трактор».

Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова, самолет должен был прилететь в Челябинск в 19:00, но расчетное время сдвинуто на 20:00.

Челябинские хоккеисты 30 декабря играли в Астане с местной командой «Барыс». «Трактор» проиграл со счетом 5:1.

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Игроки челябинской хоккейной команды «Трактор» из-за непогоды застряли в аэропорту столицы Казахстана. Вылет самолета задержан как минимум до 20:00, рассказали в клубе. «В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева из-за непогоды задержаны десятки рейсов. Вылет игроков хоккейной команды „Трактор“ задержан как минимум до восьми часов вечера (разница во времени между Челябинском и Астаной плюс один час)», — пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на представителя команды «Трактор». Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова, самолет должен был прилететь в Челябинск в 19:00, но расчетное время сдвинуто на 20:00. Челябинские хоккеисты 30 декабря играли в Астане с местной командой «Барыс». «Трактор» проиграл со счетом 5:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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