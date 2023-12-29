Хоккеисты челябинского «Трактора» застряли в Астане

Игроки челябинской хоккейной команды «Трактор» из-за непогоды застряли в аэропорту столицы Казахстана. Вылет самолета задержан как минимум до 20:00, рассказали в клубе.
«В аэропорту имени Нурсултана Назарбаева из-за непогоды задержаны десятки рейсов. Вылет игроков хоккейной команды „Трактор“ задержан как минимум до восьми часов вечера (разница во времени между Челябинском и Астаной плюс один час)», — пишет «КП-Челябинск» со ссылкой на представителя команды «Трактор».
Согласно данным онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова, самолет должен был прилететь в Челябинск в 19:00, но расчетное время сдвинуто на 20:00.
Челябинские хоккеисты 30 декабря играли в Астане с местной командой «Барыс». «Трактор» проиграл со счетом 5:1.
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