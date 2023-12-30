30 декабря 2023

В Екатеринбурге пропал 33-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на площади Ленина во время митингов против войны. Курган, машина полиции, полицейская машина, ппс, полиция, рейд полиции
Мужчина пропал 25 декабря Фото:

В Екатеринбурге 25 декабря пропал 33-летний Михаил Петров. Об этом рассказали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Михаил Петров 1990 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки и шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте».

Спасатели объявили о необходимости помощи от добровольцев. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Олеся (Омуль) 8(922)219-06-72.

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В Екатеринбурге 25 декабря пропал 33-летний Михаил Петров. Об этом рассказали поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Михаил Петров 1990 года рождения. Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные спортивные штаны, темно-синие кроссовки и шапку», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Спасатели объявили о необходимости помощи от добровольцев. Сообщить информацию о пропавшем можно по телефону горячей линии: 8(800)700-54-52 или 112. Инфорг: Олеся (Омуль) 8(922)219-06-72.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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