Екатеринбурженка, чью дочь выбросили с 5 этажа, не выходит на связь с родными

05 января 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

23-летняя Ксения не выходит на связь после того, как рассказала родным об убийстве мужем дочери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком в убийстве их двухлетней дочери, перестала выходить на связь с родными после того, как призналась в том, что ребенок мертв. Сейчас девушка не берет трубки, родственники не знают, где она и не могут решить вопрос с похоронами двухлетней Сони (имя изменено, — прим. URA.RU). Но для Ксении это нормальное поведение — она часто меняет номера и пропадает, рассказала агентству ее тетя. «Еще позавчера, когда в СМИ стали писать о том, что Илья — наркоман и алкоголик — выбросил ребенка из окна, я подумала, а не наш ли? Позвонили бабушке, бабушка общалась с Ксенией, та сказала, что с Соней все в порядке. А утром [5 января], когда стали появляться фото Ксюши в новостях, стали звонить, она призналась: „Да, Илья Соню убил“. Но скоро она скажет все иначе — мы это проходили не один раз. Был случай с первым ребенком, что он его избил, у него был отек мозга, и мальчик инвалидом остался, а через год умер. Потом ее беременную избил так, что на сроке 26 недель она потеряла ребенка. И Ксюша сначала идет в полицию, заявление относит, а потом забирает», — поделилась тетя. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Екатеринбурга Ксения И., чей супруг обвиняется в жестоком в убийстве их двухлетней дочери, перестала выходить на связь с родными после того, как призналась в том, что ребенок мертв. Сейчас девушка не берет трубки, родственники не знают, где она и не могут решить вопрос с похоронами двухлетней Сони (имя изменено, — прим. URA.RU). Но для Ксении это нормальное поведение — она часто меняет номера и пропадает, рассказала агентству ее тетя. «Еще позавчера, когда в СМИ стали писать о том, что Илья — наркоман и алкоголик — выбросил ребенка из окна, я подумала, а не наш ли? Позвонили бабушке, бабушка общалась с Ксенией, та сказала, что с Соней все в порядке. А утром [5 января], когда стали появляться фото Ксюши в новостях, стали звонить, она призналась: „Да, Илья Соню убил“. Но скоро она скажет все иначе — мы это проходили не один раз. Был случай с первым ребенком, что он его избил, у него был отек мозга, и мальчик инвалидом остался, а через год умер. Потом ее беременную избил так, что на сроке 26 недель она потеряла ребенка. И Ксюша сначала идет в полицию, заявление относит, а потом забирает», — поделилась тетя. По предварительным данным, 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома и ее никто не замечал. Мать же написала заявление о пропаже ребенка и уехала праздновать Новый год, а также приходила к родственникам за деньгами на новую кроватку для дочери. Ее супруга закрыли в СИЗО до 2 марта. Подробнее — в сюжете URA.RU.