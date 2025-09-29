Грузовик переехал свердловчанина на глазах у его жены. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инцидент случился на Серовском тракте
Инцидент случился на Серовском тракте Фото:

На 71-м километре Серовского тракта (Свердловская область) грузовик переехал 58-летнего мужчину, который залез под прицеп своего авто починить колесо, и скрылся. Пострадавшему оторвало торчащую ногу прямо на глазах у супруги, рассказали в Госавтоинспекции.

«Мужчина двигался в направлении Серова. В процессе движения у машины МАЗ ослабло крепление заднего левого колеса прицепа. Водитель остановился для устранения неисправности и, находясь под прицепом, производил ремонт. При этом нижние конечности мужчины располагались на проезжей части», — пояснили в ведомстве.

Мимо мужчины в этот момент проезжал грузовик, который переехал его и уехал дальше. Пострадавшего с тяжелыми травмами, включая ампутацию голени и рану плеча, госпитализировали, а силовики организовали поиски другого водителя большегруза.

Долго скрываться ему не удалось — был задержан на 176-м километре трассы. За рулем был 61-летний мужчина из ХМАО. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции, организована проверка.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 71-м километре Серовского тракта (Свердловская область) грузовик переехал 58-летнего мужчину, который залез под прицеп своего авто починить колесо, и скрылся. Пострадавшему оторвало торчащую ногу прямо на глазах у супруги, рассказали в Госавтоинспекции. «Мужчина двигался в направлении Серова. В процессе движения у машины МАЗ ослабло крепление заднего левого колеса прицепа. Водитель остановился для устранения неисправности и, находясь под прицепом, производил ремонт. При этом нижние конечности мужчины располагались на проезжей части», — пояснили в ведомстве. Мимо мужчины в этот момент проезжал грузовик, который переехал его и уехал дальше. Пострадавшего с тяжелыми травмами, включая ампутацию голени и рану плеча, госпитализировали, а силовики организовали поиски другого водителя большегруза. Долго скрываться ему не удалось — был задержан на 176-м километре трассы. За рулем был 61-летний мужчина из ХМАО. Сейчас он дает показания сотрудникам полиции, организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...