Politico назвала худшие события, с которыми рискуют столкнуться люди в 2024 году

По мнению экспертов, 2024 год принесет цифровой апокалипсис и появления инопланетян Фото: Размик Закарян © URA.RU

Американская газета Politico представила список с самыми неожиданными событиями на 2024 год, куда попали обнаружение инопланетян, срыв выборов в США, цифровой апокалипсис и переворот в России. Прогнозы подготовлены опрошенными изданием экспертами.

Обнаружение инопланетного разума. «Возможность двустороннего общения с другой цивилизацией в течение нашей жизни ограничена расстоянием примерно в 30 световых лет. Но мы уже знаем о дюжине пригодных для жизни экзопланет в радиусе 30 световых лет от Земли», — передает издание мнение руководителя проекта «Галилео», директора-основателя Инициативы черных дыр Гарвардского университета Ави Леба. Он уверен, что земляне осведомлены о происходящем на других планетах всего на несколько процентов.

Срыв выборов в США. По словам главы консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Яна Бреммера, есть вероятность, что США не смогут провести свободные и честные выборы, так как в стране накаляется предвыборная обстановка из-за интересов президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. «Противники США жаждут увидеть хаос внутри страны», — добавил он.

Цифровой апокалипсис. «В 2020 году никто не предполагал глобальной пандемии, но в 2024 году нас может поразить глобальный цифровой вирус. Что если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что если бы вирус атаковал бы мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов состояний?» — сетует главред американской газеты Bulwark Чарли Сайкс.

Переворот в России. Политический редактор американского журнала Washington Monthly Билл Шер заявил, что «внезапный конец власти Путина изменит многие политические уравнения во всем мире». Несмотря на это, он добавил об устойчивости России к переворотам из-за системы разделения военной власти между органами.

Китайский сюрприз. Руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз предположил, что выборы на Тайване выигрывает Лай Цзин-те, который объявит о независимости острова. «Китай начнет военную операцию, а США применят свою силу, чтобы защитить Тайвань», — добавил он.

Нападение на кандидата в президенты США. «Кандидат может повторить судьбу 35-го президента США Дона Кеннеди или получить травму», — считает аналитик Джефф Гринфилд. По его словам, сторонники президента Джо Байдена задерживают дыхание каждый раз, когда лидер страны выходит на публику.

Африка занимает позицию глобального игрока. Доцент кафедры африкологии и афроамериканских исследований в Университете Темпл Рейнальдо Андерсон отмечает, что влияние США на мир ослабевает, что приведет к перестановке глобального управленца. «Государство или коалиция государств может добиться перетасовки альянсов и глобальных экономических отношений», — пояснил он.

Роберт Кеннеди-младший стал новым кандидатом в президента США, набрав нужно количество подписей. В настоящее время в предвыборной гонке участвуют еще четыре кандидатуры. Политические планы Трампа могут измениться из-за указа Байдена о том, что экс-президентов разрешено судебному преследованию, так как Трампа обвинили в попытках повлиять на итоги выборов в 2020 году.