Екатеринбурженка, чью дочь выбросили с 5 этажа, останется безнаказанной

Жительницу Екатеринбурга Ксению И., супруг которой обвиняется в убийстве их годовалой дочери, не станут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил информированный источник.
«Жительницу Екатеринбурга, муж которой обвиняется в убийстве годовалой дочки, не стали привлекать к уголовной ответственности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
По предварительным данным, 30 декабря Илья И. во время ссоры с Ксенией схватил годовалую дочку и выбросил с пятого этажа. Ребенок погиб на месте, но его труп был найден только 3 января. Все это время тело лежало в снегу. Мать уехала отмечать Новый год, написав заявление о пропаже дочки. Илью закрыли в СИЗО до 2 марта. Оказалось, что девочка является третьим ребенком, которого Ксения не смогла оградить от агрессии мужа. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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