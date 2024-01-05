Екатеринбурженка, чью дочь выбросили с 5 этажа, останется безнаказанной

06 января 2024 в 07:14 Размер текста - 17 +

«КП-Екатеринбург»: на женщину не станут заводить уголовное дело Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Жительницу Екатеринбурга Ксению И., супруг которой обвиняется в убийстве их годовалой дочери, не станут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил информированный источник. «Жительницу Екатеринбурга, муж которой обвиняется в убийстве годовалой дочки, не стали привлекать к уголовной ответственности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. По предварительным данным, 30 декабря Илья И. во время ссоры с Ксенией схватил годовалую дочку и выбросил с пятого этажа. Ребенок погиб на месте, но его труп был найден только 3 января. Все это время тело лежало в снегу. Мать уехала отмечать Новый год, написав заявление о пропаже дочки. Илью закрыли в СИЗО до 2 марта. Оказалось, что девочка является третьим ребенком, которого Ксения не смогла оградить от агрессии мужа. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Жительницу Екатеринбурга Ксению И., супруг которой обвиняется в убийстве их годовалой дочери, не станут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил информированный источник. «Жительницу Екатеринбурга, муж которой обвиняется в убийстве годовалой дочки, не стали привлекать к уголовной ответственности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. По предварительным данным, 30 декабря Илья И. во время ссоры с Ксенией схватил годовалую дочку и выбросил с пятого этажа. Ребенок погиб на месте, но его труп был найден только 3 января. Все это время тело лежало в снегу. Мать уехала отмечать Новый год, написав заявление о пропаже дочки. Илью закрыли в СИЗО до 2 марта. Оказалось, что девочка является третьим ребенком, которого Ксения не смогла оградить от агрессии мужа. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.