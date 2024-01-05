05 января 2024

Екатеринбурженка, чью дочь выбросили с 5 этажа, останется безнаказанной

© Служба новостей «URA.RU»
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«КП-Екатеринбург»: на женщину не станут заводить уголовное дело Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Жительницу Екатеринбурга Ксению И., супруг которой обвиняется в убийстве их годовалой дочери, не станут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил информированный источник.

«Жительницу Екатеринбурга, муж которой обвиняется в убийстве годовалой дочки, не стали привлекать к уголовной ответственности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

По предварительным данным, 30 декабря Илья И. во время ссоры с Ксенией схватил годовалую дочку и выбросил с пятого этажа. Ребенок погиб на месте, но его труп был найден только 3 января. Все это время тело лежало в снегу. Мать уехала отмечать Новый год, написав заявление о пропаже дочки. Илью закрыли в СИЗО до 2 марта. Оказалось, что девочка является третьим ребенком, которого Ксения не смогла оградить от агрессии мужа. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Жительницу Екатеринбурга Ксению И., супруг которой обвиняется в убийстве их годовалой дочери, не станут привлекать к уголовной ответственности. Об этом сообщил информированный источник. «Жительницу Екатеринбурга, муж которой обвиняется в убийстве годовалой дочки, не стали привлекать к уголовной ответственности», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. По предварительным данным, 30 декабря Илья И. во время ссоры с Ксенией схватил годовалую дочку и выбросил с пятого этажа. Ребенок погиб на месте, но его труп был найден только 3 января. Все это время тело лежало в снегу. Мать уехала отмечать Новый год, написав заявление о пропаже дочки. Илью закрыли в СИЗО до 2 марта. Оказалось, что девочка является третьим ребенком, которого Ксения не смогла оградить от агрессии мужа. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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