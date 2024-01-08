После инцидента с поездом в Забайкалье завели уголовное дело

В Забайкальском крае завели уголовное дело из-за схода с рельсов 14 вагонов с углем. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном СУТ СК РФ.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. По информации СУТ СК РФ, уголовное дело будет заведено за нарушение техники безопасности движения.
Ранее на перегоне Алеур-Бушулей Забайкальской железной дороги 8 января с рельсов сошли 14 вагонов грузового поезда. Никто не пострадал. МЧС РФ сообщило, что причиной стало столкновение с порожним поездом, двигавшимся во встречном направлении.
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