Мать девочки, которую екатеринбуржец выбросил из окна, назвала истинную причину смерти дочери

Девочка, выброшенная из окна в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы

09 января 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Предварительно девочка погибла из-за травмы головы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку Годовалая девочка, которую отец выбросил из окна дома на улице Посадской в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы. Об этом журналистам сообщила мама ребенка. «Должен быть максимальный срок. И он его получит. Не думала, что он такое способен. Дочка умерла не от переохлаждения. Причина смерти — травма головы», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму погибшей девочки Ксению. 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома, и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Годовалая девочка, которую отец выбросил из окна дома на улице Посадской в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы. Об этом журналистам сообщила мама ребенка. «Должен быть максимальный срок. И он его получит. Не думала, что он такое способен. Дочка умерла не от переохлаждения. Причина смерти — травма головы», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму погибшей девочки Ксению. 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома, и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.