Мать девочки, которую екатеринбуржец выбросил из окна, назвала истинную причину смерти дочери

Девочка, выброшенная из окна в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы
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Акция памяти погибших при пожаре в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня". Пермь. , ребенок, будда, акция памяти, свечи, трагедия, детские игрушки, статуэтка, траур, игрушка, попугай кеша
Предварительно девочка погибла из-за травмы головы Фото:
новость из сюжета
Екатеринбуржец выбросил с пятого этажа годовалую дочку

Годовалая девочка, которую отец выбросил из окна дома на улице Посадской в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы. Об этом журналистам сообщила мама ребенка.

«Должен быть максимальный срок. И он его получит. Не думала, что он такое способен. Дочка умерла не от переохлаждения. Причина смерти — травма головы», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму погибшей девочки Ксению.

30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома, и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Годовалая девочка, которую отец выбросил из окна дома на улице Посадской в Екатеринбурге, умерла из-за травмы головы. Об этом журналистам сообщила мама ребенка. «Должен быть максимальный срок. И он его получит. Не думала, что он такое способен. Дочка умерла не от переохлаждения. Причина смерти — травма головы», — пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на маму погибшей девочки Ксению. 30 декабря Илья И., поссорившись с женой, схватил годовалую дочку и выкинул в окно с пятого этажа дома на улице Посадской. Малышка погибла на месте. Ее труп нашли только 3 января. Все эти дни она лежала в сугробе у дома, и ее никто не замечал. До 2 марта мужчина будет находиться в СИЗО. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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