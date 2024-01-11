Зеленский обвинил США в лишении денег украинских пенсионеров

12 января 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Зеленский раскритиковал политиков США, призывающих перестать помогать Киеву Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить денег несколько миллионов украинских пенсионеров. Об этом он сказал журналистам. «Отсутствие помощи может лишить жизни около 12 миллионов украинских пенсионеров, если им не выплатить пенсию», — заявил Владимир Зеленский в эфире трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также он раскритиковал американских политиков, которые призывают перестать помогать Киеву. Директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для журнала American Conservative заявил, что американские власти чрезмерно тратят деньги на нужды Украины. При этом Ландрита больше всего возмущает тот факт, что значительные суммы идут не на оружие ВСУ, а на поддержание украинской пенсионной системы, передает «Царьград». Политолог Владимир Брутер рассказал URA.RU, что США потратили на помощь Украине суммарно больше 500 миллиардов долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить денег несколько миллионов украинских пенсионеров. Об этом он сказал журналистам. «Отсутствие помощи может лишить жизни около 12 миллионов украинских пенсионеров, если им не выплатить пенсию», — заявил Владимир Зеленский в эфире трансляции на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Также он раскритиковал американских политиков, которые призывают перестать помогать Киеву. Директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит в статье для журнала American Conservative заявил, что американские власти чрезмерно тратят деньги на нужды Украины. При этом Ландрита больше всего возмущает тот факт, что значительные суммы идут не на оружие ВСУ, а на поддержание украинской пенсионной системы, передает «Царьград». Политолог Владимир Брутер рассказал URA.RU, что США потратили на помощь Украине суммарно больше 500 миллиардов долларов.