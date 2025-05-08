Как прошел первый в 2025 году парад Победы в России. Фоторепортаж

В Саратове прошел торжественный парад ко Дню Победы
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Командовал прохождением войск Саратовского гарнизона подполковник Евгений Чалый
Командовал прохождением войск Саратовского гарнизона подполковник Евгений Чалый Фото:

Сегодня на Театральной площади Саратова прошел масштабный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих Саратовского гарнизона, сотрудников полиции, Росгвардии, УФСИН, служб спасения и ГУ МЧС, а также школьники-кадеты. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.

Губернатор Роман Бусаргин, глава города Михаил Исаев, чиновники и общественные деятели пришли на площадь, чтобы посмотреть на марширующие в едином строю колонны. Праздник смогли увидеть и жители города, для которых организовали трансляцию парада на больших экранах.

В своем обращении губернатор напомнил о значении этого дня и подвиге поколения победителей. «Подвиг поколения победителей, героический вклад заводов, фабрик стали для нас примером безграничной любви к Родине», — подчеркнул Бусаргин. Его слова передает «Взгляд-инфо».

Командование прохождением войск осуществлял подполковник Евгений Чалый, а принимал парад начальник Саратовского артиллерийского командного училища полковник Роман Дорохов. Кульминацией церемонии стало троекратное «Ура!», которое прозвучало после поздравительной речи Чалого.

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Сегодня на Театральной площади Саратова прошел масштабный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих Саратовского гарнизона, сотрудников полиции, Росгвардии, УФСИН, служб спасения и ГУ МЧС, а также школьники-кадеты. Подробности — в фоторепортаже URA.RU. Губернатор Роман Бусаргин, глава города Михаил Исаев, чиновники и общественные деятели пришли на площадь, чтобы посмотреть на марширующие в едином строю колонны. Праздник смогли увидеть и жители города, для которых организовали трансляцию парада на больших экранах. В своем обращении губернатор напомнил о значении этого дня и подвиге поколения победителей. «Подвиг поколения победителей, героический вклад заводов, фабрик стали для нас примером безграничной любви к Родине», — подчеркнул Бусаргин. Его слова передает «Взгляд-инфо». Командование прохождением войск осуществлял подполковник Евгений Чалый, а принимал парад начальник Саратовского артиллерийского командного училища полковник Роман Дорохов. Кульминацией церемонии стало троекратное «Ура!», которое прозвучало после поздравительной речи Чалого.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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