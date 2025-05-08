Сегодня на Театральной площади Саратова прошел масштабный парад, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В торжественном мероприятии приняли участие более двух тысяч военнослужащих Саратовского гарнизона, сотрудников полиции, Росгвардии, УФСИН, служб спасения и ГУ МЧС, а также школьники-кадеты. Подробности — в фоторепортаже URA.RU.
Губернатор Роман Бусаргин, глава города Михаил Исаев, чиновники и общественные деятели пришли на площадь, чтобы посмотреть на марширующие в едином строю колонны. Праздник смогли увидеть и жители города, для которых организовали трансляцию парада на больших экранах.
В своем обращении губернатор напомнил о значении этого дня и подвиге поколения победителей. «Подвиг поколения победителей, героический вклад заводов, фабрик стали для нас примером безграничной любви к Родине», — подчеркнул Бусаргин. Его слова передает «Взгляд-инфо».
Командование прохождением войск осуществлял подполковник Евгений Чалый, а принимал парад начальник Саратовского артиллерийского командного училища полковник Роман Дорохов. Кульминацией церемонии стало троекратное «Ура!», которое прозвучало после поздравительной речи Чалого.
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