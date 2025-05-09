Где смотреть Парад Победы в Москве: видеотрансляция

В этом году трансляция Парада Победы, который пройдет на Красной площади в Москве, будет доступна на всех крупных федеральных телеканалах. Мероприятие начнется в 10:00 по московскому времени и позволит зрителям стать свидетелями выноса Знамени Победы и государственного флага РФ, а также выступления президента Владимира Путина.
Также трансляция будет организована на официальных сайтах телеканалов и через их мобильные приложения. Кроме того, в столице будут работать специальные открытые площадки с большими экранами для общественного просмотра. Подробнее о том, где можно посмотреть Парад Победы в столице России — в материале URA.RU.
Телевизионные и онлайн-площадки
Трансляция Парада Победы, который традиционно пройдет на Красной площади в Москве, будет осуществляться всеми крупными федеральными телеканалами России. Среди них — Первый канал, «Россия 1», «Пятый» канал и телеканал «Звезда».
Прямой эфир начнется ровно в 10:00 по московскому времени, что соответствует старту парада. Зрители смогут увидеть момент торжественного выноса Знамени Победы и государственного флага РФ на Красную площадь. Также в рамках мероприятия запланировано выступление президента России Владимира Путина, который обратится с поздравительной речью. Затем по Красной площади проедет военная техника и пройдут расчеты военнослужащих, включая участников СВО и подразделения государств-союзников. Ожидается, что завершит парад авиационная часть.
Для тех, кто предпочитает онлайн-формат, трансляция будет доступна на официальных сайтах данных телеканалов, а также через их мобильные приложения. Это позволит каждому желающему присоединиться к празднованию, независимо от его местоположения.
Экраны и открытые площадки
В День Победы жители и гости столицы смогут насладиться трансляцией событий в прямом эфире на различных открытых площадках города. Это не только удобно, но и создает атмосферу общего праздника.
Одной из самых популярных площадок для просмотра парада является Поклонная гора. Дополнительные экраны для просмотра парада установлены в таких зеленых зонах Москвы, как парк «Зарядье», Парк Горького, в Сокольниках и на ВДНХ. Медиаэкраны в поездах Московского метрополитена также будут транслировать парад Победы и тематические ролики о вкладе метро в военные усилия. Москвичи и гости столицы увидят не только шествие на Красной площади, но и кадры исторического парада 1945 года. Посмотреть парад онлайн можно будет также на больших уличных экранах МАЕР во многих российских регионах.
Трансляция URA.RU
URA.RU будет освещать событие в режиме онлайн. Зрители смогут следить за ходом празднования в режиме реального времени, благодаря текстовой трансляции и видеотрансляции.
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