14 января 2024

Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Магнитогорск, S7, зима, пассажирский самолет, авиаперевозчик
Авиакомпания S7 получила штраф в размере 30 тысяч рублей Фото:

В августе 2023 года авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту. В качестве наказания авиакомпании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Авиакомпания привлечена к административной ответственности по части оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по этому поводу отказа авиакомпании S7 в перевозке пассажиров в аэропорту Толмачево. Авиакомпания была привлечена к административной ответственности и оштрафована согласно статье 14.4 часть 2 КоАП РФ за предоставление недопустимых услуг пассажирам, заключили в прокуратуре.

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В августе 2023 года авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту. В качестве наказания авиакомпании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Авиакомпания привлечена к административной ответственности по части оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по этому поводу отказа авиакомпании S7 в перевозке пассажиров в аэропорту Толмачево. Авиакомпания была привлечена к административной ответственности и оштрафована согласно статье 14.4 часть 2 КоАП РФ за предоставление недопустимых услуг пассажирам, заключили в прокуратуре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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