Авиакомпанию S7 оштрафовали за отказ в перевозке

15 января 2024 в 08:10 Размер текста - 17 +

Авиакомпания S7 получила штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В августе 2023 года авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту. В качестве наказания авиакомпании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Авиакомпания привлечена к административной ответственности по части оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по этому поводу отказа авиакомпании S7 в перевозке пассажиров в аэропорту Толмачево. Авиакомпания была привлечена к административной ответственности и оштрафована согласно статье 14.4 часть 2 КоАП РФ за предоставление недопустимых услуг пассажирам, заключили в прокуратуре.

В августе 2023 года авиакомпания S7 незаконно отказала в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту. В качестве наказания авиакомпании назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. «Авиакомпания привлечена к административной ответственности по части оказания населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщается в telegram-канале прокуратуры. Там добавили, что новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по этому поводу отказа авиакомпании S7 в перевозке пассажиров в аэропорту Толмачево. Авиакомпания была привлечена к административной ответственности и оштрафована согласно статье 14.4 часть 2 КоАП РФ за предоставление недопустимых услуг пассажирам, заключили в прокуратуре.