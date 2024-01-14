В мэрии Миасса ищут людей, желающих стать чиновниками

В администрации Миасса (Челябинская область) 15 января открыли вакансии сразу по нескольким направлениям. Об этом мэрия заявила в своем telegram-канале.
«В администрации Миасского городского округа открыты следующие вакансии: управление архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ, энергетики и транспорта, управление имущественных отношений, управление внешних связей, управление экономики. Также открыты вакансии в аппарате администрации», — говорится в сообщении мэрии.
Претендентам на должности в муниципальной службе обещают полный соцпакет и оплачиваемый отпуск до 40 дней. Также потенциальным чиновникам предлагают стабильную зарплату и возможность карьерного роста.
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