14 января 2024

В мэрии Миасса ищут людей, желающих стать чиновниками

Администрация Миасса приглашает жителей на работу
© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, стела, миасс, лось
Судя по объявлению, в администрации Миасса существенный дефицит кадров Фото:

В администрации Миасса (Челябинская область) 15 января открыли вакансии сразу по нескольким направлениям. Об этом мэрия заявила в своем telegram-канале.

«В администрации Миасского городского округа открыты следующие вакансии: управление архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ, энергетики и транспорта, управление имущественных отношений, управление внешних связей, управление экономики. Также открыты вакансии в аппарате администрации», — говорится в сообщении мэрии.

Претендентам на должности в муниципальной службе обещают полный соцпакет и оплачиваемый отпуск до 40 дней. Также потенциальным чиновникам предлагают стабильную зарплату и возможность карьерного роста.

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В администрации Миасса (Челябинская область) 15 января открыли вакансии сразу по нескольким направлениям. Об этом мэрия заявила в своем telegram-канале. «В администрации Миасского городского округа открыты следующие вакансии: управление архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ, энергетики и транспорта, управление имущественных отношений, управление внешних связей, управление экономики. Также открыты вакансии в аппарате администрации», — говорится в сообщении мэрии. Претендентам на должности в муниципальной службе обещают полный соцпакет и оплачиваемый отпуск до 40 дней. Также потенциальным чиновникам предлагают стабильную зарплату и возможность карьерного роста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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