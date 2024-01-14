В мэрии Миасса ищут людей, желающих стать чиновниками

Администрация Миасса приглашает жителей на работу

15 января 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Судя по объявлению, в администрации Миасса существенный дефицит кадров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрации Миасса (Челябинская область) 15 января открыли вакансии сразу по нескольким направлениям. Об этом мэрия заявила в своем telegram-канале. «В администрации Миасского городского округа открыты следующие вакансии: управление архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ, энергетики и транспорта, управление имущественных отношений, управление внешних связей, управление экономики. Также открыты вакансии в аппарате администрации», — говорится в сообщении мэрии. Претендентам на должности в муниципальной службе обещают полный соцпакет и оплачиваемый отпуск до 40 дней. Также потенциальным чиновникам предлагают стабильную зарплату и возможность карьерного роста.

В администрации Миасса (Челябинская область) 15 января открыли вакансии сразу по нескольким направлениям. Об этом мэрия заявила в своем telegram-канале. «В администрации Миасского городского округа открыты следующие вакансии: управление архитектуры и градостроительства, управление ЖКХ, энергетики и транспорта, управление имущественных отношений, управление внешних связей, управление экономики. Также открыты вакансии в аппарате администрации», — говорится в сообщении мэрии. Претендентам на должности в муниципальной службе обещают полный соцпакет и оплачиваемый отпуск до 40 дней. Также потенциальным чиновникам предлагают стабильную зарплату и возможность карьерного роста.