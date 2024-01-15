Минобороны: расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник «Фурия»

16 января 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ с помощью «Вербы» Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет ПЗРК «Верба» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что БПЛА вел разведку российских позиций на Артемовском направлении. Ранее расчет ЗРК «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении. Были ликвидированы БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», сообщал RT.

Выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет ПЗРК «Верба» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что БПЛА вел разведку российских позиций на Артемовском направлении. Ранее расчет ЗРК «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении. Были ликвидированы БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», сообщал RT.