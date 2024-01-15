15 января 2024

Минобороны: расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник «Фурия»

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Вооруженные силы РФ. stock, военные, пзрк, пво, верба
ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ с помощью «Вербы» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет ПЗРК «Верба» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что БПЛА вел разведку российских позиций на Артемовском направлении.

Ранее расчет ЗРК «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении. Были ликвидированы БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», сообщал RT.

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Выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчет ПЗРК «Верба» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что БПЛА вел разведку российских позиций на Артемовском направлении. Ранее расчет ЗРК «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении. Были ликвидированы БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», сообщал RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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