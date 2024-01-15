Минобороны: расчет ПЗРК «Верба» уничтожил беспилотник «Фурия»

ВС РФ уничтожили беспилотник ВСУ с помощью «Вербы»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Выстрелом переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» ВС РФ уничтожили украинский беспилотник «Фурия». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчет ПЗРК «Верба» ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат ВСУ «Фурия», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что БПЛА вел разведку российских позиций на Артемовском направлении.
Ранее расчет ЗРК «Тор» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил два беспилотника-разведчика ВСУ на Купянском направлении. Были ликвидированы БПЛА «Лелека-100» и «Фурия», сообщал RT.
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