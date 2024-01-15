Из свердловской больницы, где жаловались Путину, бегут на заводы

16 января 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

На промышленных предприятиях врачам обещают платить больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Одна из причин, почему в Кушве (Свердловская область) не хватает врачей скорой помощи, — миграция сотрудников на заводы, где платят в разы больше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился мэр города Михаил Слепухин, комментируя ситуацию с жалобой медиков президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты и кадровый дефицит. «Сравнивая свои зарплаты с теми деньгами, что платят на промышленных предприятиях [Кушвинского округа], люди считают, что получают мало (зарплата фельдшера начинается от 20 тысяч рублей, — прим. URA.RU). Учитывая, что средняя зарплата в регионе высокая (по данным Росстата, на уровне 67 тысяч, — прим. URA.RU), они ищут, где лучше. Недавно еще и на „Волковском руднике“ (находится рядом с городом) подняли зарплаты», — рассказал Слепухин. После того, как дело получило общественный резонанс, в Кушву с проверкой выехало руководство областного минздрава. «Ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения», — заявляли представители министерства. При этом, по данным URA.RU, недавно ведомство уже проверяло центральную городскую больницу и нарушений там не выявили.

Одна из причин, почему в Кушве (Свердловская область) не хватает врачей скорой помощи, — миграция сотрудников на заводы, где платят в разы больше. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился мэр города Михаил Слепухин, комментируя ситуацию с жалобой медиков президенту Владимиру Путину на низкие зарплаты и кадровый дефицит. «Сравнивая свои зарплаты с теми деньгами, что платят на промышленных предприятиях [Кушвинского округа], люди считают, что получают мало (зарплата фельдшера начинается от 20 тысяч рублей, — прим. URA.RU). Учитывая, что средняя зарплата в регионе высокая (по данным Росстата, на уровне 67 тысяч, — прим. URA.RU), они ищут, где лучше. Недавно еще и на „Волковском руднике“ (находится рядом с городом) подняли зарплаты», — рассказал Слепухин. После того, как дело получило общественный резонанс, в Кушву с проверкой выехало руководство областного минздрава. «Ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения», — заявляли представители министерства. При этом, по данным URA.RU, недавно ведомство уже проверяло центральную городскую больницу и нарушений там не выявили.