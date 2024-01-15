Свердловские фельдшеры, которые пожаловались Путину, работают за 20 тысяч

16 января 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Зарплатная ставка сотрудников скорой — от 20 до 28 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зарплата сотрудников скорой медицинской помощи в Кушве (Свердловская область) при нормальной продолжительности рабочей недели составляет всего от 20 до 28 тысяч рублей. Об этом рассказал секретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев. «Заработная плата на одну ставку, то есть при нормальной продолжительности рабочей недели, при которой физическое здоровье и психоэмоциональное состояние работника не подвергаются недопустимому производственному риску, сохраняется на недостойно низком для работников экстренной службы уровне: у фельдшера выездной бригады — 20 — 25 тысяч (в зависимости от наличия стажа и категории); у медсестер/медбратьев выездных бригад — 24 тысячи рублей, у водителей скорой помощи — 28 тысяч», — написал Золотарев на своей странице «ВКонтакте». По его словами, при такой низкой зарплате работать в городе просто некому. В итоге ночью Кушва и соседний поселок Баранчинский остаются всего с двумя бригадами скорой помощи. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в Свердловской области составляет 63 тысяч рублей. Сотрудники скорой медицинской помощи в Кушве записали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на низкие зарплаты и нехватку персонала. В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения. Несмотря на это, по распоряжению министра здравоохранения региона Андрея Карлова, 16 января в Кушву с проверкой приедут сотрудники министерства и главные внештатные специалисты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Зарплата сотрудников скорой медицинской помощи в Кушве (Свердловская область) при нормальной продолжительности рабочей недели составляет всего от 20 до 28 тысяч рублей. Об этом рассказал секретарь профсоюза «Действие» Александр Золотарев. «Заработная плата на одну ставку, то есть при нормальной продолжительности рабочей недели, при которой физическое здоровье и психоэмоциональное состояние работника не подвергаются недопустимому производственному риску, сохраняется на недостойно низком для работников экстренной службы уровне: у фельдшера выездной бригады — 20 — 25 тысяч (в зависимости от наличия стажа и категории); у медсестер/медбратьев выездных бригад — 24 тысячи рублей, у водителей скорой помощи — 28 тысяч», — написал Золотарев на своей странице «ВКонтакте». По его словами, при такой низкой зарплате работать в городе просто некому. В итоге ночью Кушва и соседний поселок Баранчинский остаются всего с двумя бригадами скорой помощи. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в Свердловской области составляет 63 тысяч рублей. Сотрудники скорой медицинской помощи в Кушве записали обращение к президенту России Владимиру Путину и губернатору Евгению Куйвашеву, в котором пожаловались на низкие зарплаты и нехватку персонала. В министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что ряд озвученных заявлений в обращении не нашли подтверждения. Несмотря на это, по распоряжению министра здравоохранения региона Андрея Карлова, 16 января в Кушву с проверкой приедут сотрудники министерства и главные внештатные специалисты.