15 января 2024

Психолог дал оценку постам жителя ХМАО, угрожавшего в соцсетях убийством близких

Психолог в ХМАО нашел признаки нарциссизма у парня, угрожавшего убить близких
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Психолог увидел признаки нарциссизма в постах парня, который угрожал убить своих близких Фото:

В постах жителя Нижневартовска, который в соцсети «Вконтакте» угрожал убийством своих близких прослеживаются признаки психического расстройства. Таким мнением поделился психолог из ХМАО Олег Долгицкий.

«На мой взгляд, текст может свидетельствовать о наличии психического расстройства, проявляющегося в форме нарциссизма. Это точно такое же болезненное состояние, которое было характерно как для керченского стрелка, так и для казанского (Владислав Росляков и Ильназ Галявиев, устроившие массовые расстрелы в 2018 и 2021 годах — прим. URA.RU).

Долгицкий отметил, что фразы молодого человека («я намерен всерьез», «решил и будут убиты и прабабушка и мать») говорят о серьезности его намерений. «Необходимо привлечь внимание МВД к этому молодому человеку, а затем провести психолого-психиатрическую экспертизу, так как вероятность совершить преступление с его стороны крайне высока», — отметил Олег Долгицкий.

По информации URA.RU в настоящий момент с парнем работают оперативники. В полиции Нижневартовска агентству сказали, что продолжается проверка, ожидается официальный комментарий по ее итогам.

Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска писал угрожающие посты в соцсети. В них он обещал разделаться со своими близкими.

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В постах жителя Нижневартовска, который в соцсети «Вконтакте» угрожал убийством своих близких прослеживаются признаки психического расстройства. Таким мнением поделился психолог из ХМАО Олег Долгицкий. «На мой взгляд, текст может свидетельствовать о наличии психического расстройства, проявляющегося в форме нарциссизма. Это точно такое же болезненное состояние, которое было характерно как для керченского стрелка, так и для казанского (Владислав Росляков и Ильназ Галявиев, устроившие массовые расстрелы в 2018 и 2021 годах — прим. URA.RU). Долгицкий отметил, что фразы молодого человека («я намерен всерьез», «решил и будут убиты и прабабушка и мать») говорят о серьезности его намерений. «Необходимо привлечь внимание МВД к этому молодому человеку, а затем провести психолого-психиатрическую экспертизу, так как вероятность совершить преступление с его стороны крайне высока», — отметил Олег Долгицкий. По информации URA.RU в настоящий момент с парнем работают оперативники. В полиции Нижневартовска агентству сказали, что продолжается проверка, ожидается официальный комментарий по ее итогам. Ранее URA.RU писало, что житель Нижневартовска писал угрожающие посты в соцсети. В них он обещал разделаться со своими близкими.
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© Служба новостей «URA.RU»
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