Экс-главред СМИ из Екатеринбурга стал топ-менеджером в «Тинькофф»

Медиаменеджер Ринат Низамов возглавил отдел по развитию контента в «Тинькофф»
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй день протестов против строительства храма Св. Екатерины в сквере около драмтеатра - участники встречи-обсуждения ситуации по скверу на Драме. Екатеринбург, низамов ринат
Последним местом работы Низамова был «Яндекс Дзен» Фото:

Бывший главный редактор городского портала Е1.RU Ринат Низамов после ухода из «Дзена» нашел новое место работы. Теперь он возглавляет отдел по развитию контента в банке «Тинькофф».

«Что у меня нового. Во-первых, крутая толстовка от ребят из сысертского завода (давайте поможем им организовать их легендарный фестиваль этим летом — подробности в комментариях). Во-вторых, новое дело», — написал Низамов в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также к посту прилагается отметка о новом месте работы.

Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году, после долгое время он занимал пост директора по контенту в сервисе «Яндекс Дзен». В 2019 году, будучи главой уральского СМИ, Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке.

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Бывший главный редактор городского портала Е1.RU Ринат Низамов после ухода из «Дзена» нашел новое место работы. Теперь он возглавляет отдел по развитию контента в банке «Тинькофф». «Что у меня нового. Во-первых, крутая толстовка от ребят из сысертского завода (давайте поможем им организовать их легендарный фестиваль этим летом — подробности в комментариях). Во-вторых, новое дело», — написал Низамов в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также к посту прилагается отметка о новом месте работы. Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году, после долгое время он занимал пост директора по контенту в сервисе «Яндекс Дзен». В 2019 году, будучи главой уральского СМИ, Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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