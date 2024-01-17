Экс-главред СМИ из Екатеринбурга стал топ-менеджером в «Тинькофф»

Медиаменеджер Ринат Низамов возглавил отдел по развитию контента в «Тинькофф»

17 января 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Последним местом работы Низамова был «Яндекс Дзен» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший главный редактор городского портала Е1.RU Ринат Низамов после ухода из «Дзена» нашел новое место работы. Теперь он возглавляет отдел по развитию контента в банке «Тинькофф». «Что у меня нового. Во-первых, крутая толстовка от ребят из сысертского завода (давайте поможем им организовать их легендарный фестиваль этим летом — подробности в комментариях). Во-вторых, новое дело», — написал Низамов в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также к посту прилагается отметка о новом месте работы. Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году, после долгое время он занимал пост директора по контенту в сервисе «Яндекс Дзен». В 2019 году, будучи главой уральского СМИ, Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке.

Бывший главный редактор городского портала Е1.RU Ринат Низамов после ухода из «Дзена» нашел новое место работы. Теперь он возглавляет отдел по развитию контента в банке «Тинькофф». «Что у меня нового. Во-первых, крутая толстовка от ребят из сысертского завода (давайте поможем им организовать их легендарный фестиваль этим летом — подробности в комментариях). Во-вторых, новое дело», — написал Низамов в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также к посту прилагается отметка о новом месте работы. Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году, после долгое время он занимал пост директора по контенту в сервисе «Яндекс Дзен». В 2019 году, будучи главой уральского СМИ, Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке.