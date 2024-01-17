Экс-главред СМИ из Екатеринбурга стал топ-менеджером в «Тинькофф»

Бывший главный редактор городского портала Е1.RU Ринат Низамов после ухода из «Дзена» нашел новое место работы. Теперь он возглавляет отдел по развитию контента в банке «Тинькофф».
«Что у меня нового. Во-первых, крутая толстовка от ребят из сысертского завода (давайте поможем им организовать их легендарный фестиваль этим летом — подробности в комментариях). Во-вторых, новое дело», — написал Низамов в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также к посту прилагается отметка о новом месте работы.
Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году, после долгое время он занимал пост директора по контенту в сервисе «Яндекс Дзен». В 2019 году, будучи главой уральского СМИ, Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке.
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