17 октября 2023

Медиаменеджер из Екатеринбурга покинул пост директора по контенту в «Дзене»

Медиаменеджер Ринат Низамов покинул должность директора по контенту «Дзена»
© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, низамов ринат
Низамов ранее возглавлял Е1.RU Фото:

Бывший главный редактор Е1.RU Ринат Низамов покинул пост директора по контенту в «Дзене». Там он работал с 2021 года.

«Я принял решение покинуть Дзен, 31 октября будет моим последним днем работы в компании. Это пост моей благодарности: „Яндексу“, куда я пришел 2,5 года назад, и коллегам из VK, с которыми работал последний год», — написал Низамова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также он уточнил, что планов у него множество, но пока он хочет провести время со своей мамой.

Директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году. Он ушел с поста редактора портала Е1.RU в интернет-сервис «Яндекс Дзен». В 2019 году будучи главой уральского СМИ Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины.

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Бывший главный редактор Е1.RU Ринат Низамов покинул пост директора по контенту в «Дзене». Там он работал с 2021 года. «Я принял решение покинуть Дзен, 31 октября будет моим последним днем работы в компании. Это пост моей благодарности: „Яндексу“, куда я пришел 2,5 года назад, и коллегам из VK, с которыми работал последний год», — написал Низамова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также он уточнил, что планов у него множество, но пока он хочет провести время со своей мамой. Директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году. Он ушел с поста редактора портала Е1.RU в интернет-сервис «Яндекс Дзен». В 2019 году будучи главой уральского СМИ Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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