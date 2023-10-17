Медиаменеджер из Екатеринбурга покинул пост директора по контенту в «Дзене»

Медиаменеджер Ринат Низамов покинул должность директора по контенту «Дзена»

18 октября 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Низамов ранее возглавлял Е1.RU Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывший главный редактор Е1.RU Ринат Низамов покинул пост директора по контенту в «Дзене». Там он работал с 2021 года. «Я принял решение покинуть Дзен, 31 октября будет моим последним днем работы в компании. Это пост моей благодарности: „Яндексу“, куда я пришел 2,5 года назад, и коллегам из VK, с которыми работал последний год», — написал Низамова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также он уточнил, что планов у него множество, но пока он хочет провести время со своей мамой. Директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году. Он ушел с поста редактора портала Е1.RU в интернет-сервис «Яндекс Дзен». В 2019 году будучи главой уральского СМИ Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины.

Бывший главный редактор Е1.RU Ринат Низамов покинул пост директора по контенту в «Дзене». Там он работал с 2021 года. «Я принял решение покинуть Дзен, 31 октября будет моим последним днем работы в компании. Это пост моей благодарности: „Яндексу“, куда я пришел 2,5 года назад, и коллегам из VK, с которыми работал последний год», — написал Низамова в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Также он уточнил, что планов у него множество, но пока он хочет провести время со своей мамой. Директор «Сети городских порталов» Ринат Низамов покинул холдинг Hearst Shkulev Media в 2021 году. Он ушел с поста редактора портала Е1.RU в интернет-сервис «Яндекс Дзен». В 2019 году будучи главой уральского СМИ Низамов вступил в конфликт с учредителями фонда Святой Екатерины во время противостояния в сквере из-за строительства храма. Портал был одной из самых активных площадок по поддержке несанкционированных акций протеста против строительства храма святой Екатерины.