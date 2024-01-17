17 января 2024

Власти Сургута раскрыли, когда в город поступит партия новых автобусов

Партия новых автобусов поступит в Сургут в конце февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация новых автобусов. Курган , автобус, новый автобус
В конце февраля в Сургуте появятся 30 новых автобусов Фото:

Поставка 30 новых автобусов в Сургут ожидается в конце февраля. О запланированных сроках поставки сообщил директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Кирилл Киселев во время пресс-конференции в городской мэрии.

«Для обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта нам нужны автобусы. Акционерное общество „СПОПАТ“ заключило договор лизинга на поставку 30 автобусов, в конце февраля мы их получим. Дополнительно администрация города за бюджет инвестиций дала денежные средства на еще 10 автобусов на газо-моторном двигателе. Такие автобусы обладают такими характеристиками, как экологичность и экономичность», — рассказал Киселев.

Также замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова рассказала о новых маршрутах, которые появятся в городе. «В 2024 году планируется запустить 3 новых маршрута: №28, №28а и №29. Первые два обеспечат транспортную доступность нового микрорайона „Пойма-5“, маршруты будут заходить туда с 1 сентября», — отметила Коршунова

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Она должна была прийти еще в декабре 2023 года.

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Поставка 30 новых автобусов в Сургут ожидается в конце февраля. О запланированных сроках поставки сообщил директор автотранспортного предприятия СПОПАТ Кирилл Киселев во время пресс-конференции в городской мэрии. «Для обеспечения бесперебойной работы пассажирского транспорта нам нужны автобусы. Акционерное общество „СПОПАТ“ заключило договор лизинга на поставку 30 автобусов, в конце февраля мы их получим. Дополнительно администрация города за бюджет инвестиций дала денежные средства на еще 10 автобусов на газо-моторном двигателе. Такие автобусы обладают такими характеристиками, как экологичность и экономичность», — рассказал Киселев. Также замдиректора департамента городского хозяйства администрации Сургута Анна Коршунова рассказала о новых маршрутах, которые появятся в городе. «В 2024 году планируется запустить 3 новых маршрута: №28, №28а и №29. Первые два обеспечат транспортную доступность нового микрорайона „Пойма-5“, маршруты будут заходить туда с 1 сентября», — отметила Коршунова Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте задерживается поставка первой партии автобусов для автотранспортного предприятия СПОПАТ. Она должна была прийти еще в декабре 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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