Михалков ответил на удаление своего YouTube-канала

Михалков был готов к блокировке авторского канала на YouTube

19 января 2024 в 01:00 Размер текста - 17 +

На YouTube заблокировали авторский канал Никиты Михалкова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что он был готов к блокировке авторского канала «Бесогон TV» на YouTube, поэтому он уже давно перешел на российские ресурсы. Об этом он написал в своем telegram-канале «Бесогон». «Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. <…> Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада», — написал Михалков в своем telegram-канале. Он также отметил, что успел перейти на российские ресурсы. Ранее YouTube заблокировал «Бесогон TV» Никиты Михалкова. Соответствующее сообщение публикуется при попытке зайти на канал. До этого режиссер сообщал, что его выпуск канала запретили на телеканале «Россия 24».

Российский режиссер Никита Михалков сообщил, что он был готов к блокировке авторского канала «Бесогон TV» на YouTube, поэтому он уже давно перешел на российские ресурсы. Об этом он написал в своем telegram-канале «Бесогон». «Учитывая, насколько острыми, неудобными и даже страшными для коллективного Запада были темы, которые мы на протяжении долгих лет поднимали в наших выпусках, удивительно, что мы смогли просуществовать на этом YouTube так долго. <…> Мы, конечно, готовились к таким конвульсиям Запада», — написал Михалков в своем telegram-канале. Он также отметил, что успел перейти на российские ресурсы. Ранее YouTube заблокировал «Бесогон TV» Никиты Михалкова. Соответствующее сообщение публикуется при попытке зайти на канал. До этого режиссер сообщал, что его выпуск канала запретили на телеканале «Россия 24».