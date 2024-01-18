18 января 2024

Пермский «Гознак» напечатал больше 100 млн марок для выборов президента

© Служба новостей «URA.RU»
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ВЫБОРЫ 2018. Предварительное голосование на выборах Президента РФ в поселке нефтяников Северный. Сургут, бюллетени, полицейский, выборы 2018, избирательный участок, выборы президента, голосование, урна для голосования
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Фото:

На пермской печатной фабрике «Гознак» напечатали специальные марки для избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах. Информацию об этом на своем сайте разместила Центральная избирательная комиссия РФ.

«Всего было получено 113 574 550 штук специальных знаков (марок). Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России» — говорится на сайте ЦИК РФ.

Министерство иностранных дел доставит специальные марки на избирательные участки, которые организуют за границей. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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На пермской печатной фабрике «Гознак» напечатали специальные марки для избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах. Информацию об этом на своем сайте разместила Центральная избирательная комиссия РФ. «Всего было получено 113 574 550 штук специальных знаков (марок). Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России» — говорится на сайте ЦИК РФ. Министерство иностранных дел доставит специальные марки на избирательные участки, которые организуют за границей. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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