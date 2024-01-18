Пермский «Гознак» напечатал больше 100 млн марок для выборов президента

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года
На пермской печатной фабрике «Гознак» напечатали специальные марки для избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах. Информацию об этом на своем сайте разместила Центральная избирательная комиссия РФ.
«Всего было получено 113 574 550 штук специальных знаков (марок). Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России» — говорится на сайте ЦИК РФ.
Министерство иностранных дел доставит специальные марки на избирательные участки, которые организуют за границей. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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