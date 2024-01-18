Политика Выборы Пермский «Гознак» напечатал больше 100 млн марок для выборов президента 19 января 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На пермской печатной фабрике «Гознак» напечатали специальные марки для избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах. Информацию об этом на своем сайте разместила Центральная избирательная комиссия РФ. «Всего было получено 113 574 550 штук специальных знаков (марок). Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России» — говорится на сайте ЦИК РФ. Министерство иностранных дел доставит специальные марки на избирательные участки, которые организуют за границей. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. На пермской печатной фабрике «Гознак» напечатали специальные марки для избирательных бюллетеней для голосования на президентских выборах. Информацию об этом на своем сайте разместила Центральная избирательная комиссия РФ. «Всего было получено 113 574 550 штук специальных знаков (марок). Они будут доставлены во все субъекты Российской Федерации и город Байконур, а также переданы в МИД России» — говорится на сайте ЦИК РФ. Министерство иностранных дел доставит специальные марки на избирательные участки, которые организуют за границей. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям