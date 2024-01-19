Власти ХМАО подготовили новые льготы для участников СВО и их семей

Власти ХМАО расширили круг военнослужащих, которым будут оплачивать квартплату
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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, бойцы, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
Правительство Югры утвердило льготы для участников СВО и их семей Фото:

В правительстве ХМАО утвердили новый пакет льгот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Власти расширили список бойцов, семьям которых компенсируют затраты на услуги ЖКХ и детсад. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры.

«Распространить меру поддержки в виде предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на семьи, имеющие место жительства в автономном округе, граждан Российской Федерации, проживающих в автономном округе, заключивших контракт о прохождении военной службы до 22 февраля 2022 года», — сообщается в документе постановления. Также данная мера распространяется на опекунов, воспитывавших бойцов с детства.

Также власти расширили перечень лиц, которым будут компенсировать родительскую плату за пребывание ребенка в детском саду. Теперь в этот список входят иностранцы и бойцы без гражданства, которые отправились на СВО.

Помимо всего прочего, в документе указано, что на школьное питание детей военнослужащих потратят больше денег из окружного бюджета. На одну порцию при двухразовом питании будет тратиться не 199, а 207 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что участники специальной военной операции на Украине из ХМАО смогут получать в округе бесплатную юридическую помощь. Кроме этого, им будут возмещаться траты за детский сад и питание детей в школьной столовой.

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В правительстве ХМАО утвердили новый пакет льгот для участников специальной военной операции на Украине и членов их семей. Власти расширили список бойцов, семьям которых компенсируют затраты на услуги ЖКХ и детсад. Постановление опубликовано на сайте правительства Югры. «Распространить меру поддержки в виде предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на семьи, имеющие место жительства в автономном округе, граждан Российской Федерации, проживающих в автономном округе, заключивших контракт о прохождении военной службы до 22 февраля 2022 года», — сообщается в документе постановления. Также данная мера распространяется на опекунов, воспитывавших бойцов с детства. Также власти расширили перечень лиц, которым будут компенсировать родительскую плату за пребывание ребенка в детском саду. Теперь в этот список входят иностранцы и бойцы без гражданства, которые отправились на СВО. Помимо всего прочего, в документе указано, что на школьное питание детей военнослужащих потратят больше денег из окружного бюджета. На одну порцию при двухразовом питании будет тратиться не 199, а 207 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что участники специальной военной операции на Украине из ХМАО смогут получать в округе бесплатную юридическую помощь. Кроме этого, им будут возмещаться траты за детский сад и питание детей в школьной столовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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