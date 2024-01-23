Пермского фотографа официально обвинили в госизмене

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Скворцова арестовали в начале декабря Фото:

Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов получил официальное обвинение по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Известно, что Скворцов заключен под стражу.

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Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов получил официальное обвинение по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах. «В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Известно, что Скворцов заключен под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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