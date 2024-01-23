Пермского фотографа официально обвинили в госизмене

Скворцова арестовали в начале декабря
Пермский фотограф и музыкант Григорий Скворцов получил официальное обвинение по делу о госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«В ходе проведения следственных действий Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена)», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Известно, что Скворцов заключен под стражу.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.