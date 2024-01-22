Выпускнице элитной школы политиков замгубернатора ХМАО прочат пост вице-мэра. Инсайд

Главе управления образования Пыть-Яха предрекают пост вице-мэра Нижневартовска

23 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пост вице-мэра по соцполитике Нижневартовска пророчат выпускнице «Лидеры изменений Югры» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пост вице-мэра и кресло директора департамента социальной политике Нижневартовска прочат начальнику управлению образования Пыть-Яха Марине Букреевой, выпускнице третьего потока элитной школы политиков вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова «Лидеры изменений Югры». Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Букреева в администрации Нижневартовска человек не новый — она долгое время проработала в мэрии, была замдиректора департамента образования, потом перешла в управделами. Ходили слухи, что в Пыть-Ях ей предложили пост начальника управления образования, чтобы потом повысить до зама по соцполитике. Она переехала, однако повышение сорвалось. Теперь, войдя в кадровый резерв округа, чиновница может рассчитывать на пост вице-мэра, и ее считают одним из самых вероятных кандидатов. Ведь не секрет, что скамейка запасных в департаменте соцполитики Нижневартовска пуста», — сообщает инсайдер. В окружном департаменте внутренней политики сообщили, что кадровые вопросы такого уровня остаются в ведении администрации города. Несколько нижневартовских информаторов, близких к администрации, сообщили, что вопрос действительно рассматривается, но еще ничего не решено. «Заявление Букреевой в администрацию Нижневартовска не поступало», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. Букреева в беседе с журналистом агентства сообщила, что не получала никаких предложений о возвращении в Нижневартовск. По ее словам, «пока она этот вариант даже не рассматривала». Кресло вице-мэра Нижневартовска по соцполитике опустело в апреле 2023 года. Экс-заместитель главы города Ирина Воликовская уволилась после череды скандалов в курируемом ею блоке. Ранее URA.RU писало об отставке основного кандидата на пост вице-мэра по соцполитике Нижневартовска. Александр Федорус покинул пост после того, как силовики начали проверку возможного конфликта интересов — чиновника заподозрили в трудоустройстве родной сестры в подведомственное учреждение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пост вице-мэра и кресло директора департамента социальной политике Нижневартовска прочат начальнику управлению образования Пыть-Яха Марине Букреевой, выпускнице третьего потока элитной школы политиков вице-губернатора ХМАО Алексея Шипилова «Лидеры изменений Югры». Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политбомонде. «Букреева в администрации Нижневартовска человек не новый — она долгое время проработала в мэрии, была замдиректора департамента образования, потом перешла в управделами. Ходили слухи, что в Пыть-Ях ей предложили пост начальника управления образования, чтобы потом повысить до зама по соцполитике. Она переехала, однако повышение сорвалось. Теперь, войдя в кадровый резерв округа, чиновница может рассчитывать на пост вице-мэра, и ее считают одним из самых вероятных кандидатов. Ведь не секрет, что скамейка запасных в департаменте соцполитики Нижневартовска пуста», — сообщает инсайдер. В окружном департаменте внутренней политики сообщили, что кадровые вопросы такого уровня остаются в ведении администрации города. Несколько нижневартовских информаторов, близких к администрации, сообщили, что вопрос действительно рассматривается, но еще ничего не решено. «Заявление Букреевой в администрацию Нижневартовска не поступало», — прокомментировали в пресс-службе мэрии. Букреева в беседе с журналистом агентства сообщила, что не получала никаких предложений о возвращении в Нижневартовск. По ее словам, «пока она этот вариант даже не рассматривала». Кресло вице-мэра Нижневартовска по соцполитике опустело в апреле 2023 года. Экс-заместитель главы города Ирина Воликовская уволилась после череды скандалов в курируемом ею блоке. Ранее URA.RU писало об отставке основного кандидата на пост вице-мэра по соцполитике Нижневартовска. Александр Федорус покинул пост после того, как силовики начали проверку возможного конфликта интересов — чиновника заподозрили в трудоустройстве родной сестры в подведомственное учреждение.