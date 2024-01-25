Регионы «тюменской матрешки» отличились самым низким уровнем инфляции в России. Фото

25 января 2024 в 04:12 Размер текста - 17 +

Во всех регионах «тюменской матрешки» поднялись цены на продовольственные товары Фото: Илья Московец © URA.RU Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре 2023 года замедлилась до 5,63%, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 4,62%, а в Тюменской области увеличилась до 4,58%. Такие проценты соответствуют самым низким показателям инфляции среди всех регионов России, следует из информационно-аналитических комментариев об инфляции Банка России. «Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре замедлилась до 5,63% после 6,23% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в декабре замедлилась до 4,62% после 4,86% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре увеличилась до 4,58% после 4,32% в ноябре», — написано в документах. Также из них следует, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО занимают первое, второе и третье места соответственно, по самому низкому уровню годовой инфляции во всех регионах России. В ЯНАО годовой прирост цен на продовольствие в декабре 2023 года увеличился до 7,51%, в ХМАО цены увеличились до 6,57%, а в Тюменской области поднялись до 5,16%. Годовая инфляция на услуги варьируется по округам в диапазоне от 7,23% до 7,43%. Инфляция ЯНАО Фото: Банк России Инфляция ХМАО Фото: Банк России Инфляция Тюменская область Фото: Банк России

Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре 2023 года замедлилась до 5,63%, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 4,62%, а в Тюменской области увеличилась до 4,58%. Такие проценты соответствуют самым низким показателям инфляции среди всех регионов России, следует из информационно-аналитических комментариев об инфляции Банка России. «Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре замедлилась до 5,63% после 6,23% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в декабре замедлилась до 4,62% после 4,86% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре увеличилась до 4,58% после 4,32% в ноябре», — написано в документах. Также из них следует, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО занимают первое, второе и третье места соответственно, по самому низкому уровню годовой инфляции во всех регионах России. В ЯНАО годовой прирост цен на продовольствие в декабре 2023 года увеличился до 7,51%, в ХМАО цены увеличились до 6,57%, а в Тюменской области поднялись до 5,16%. Годовая инфляция на услуги варьируется по округам в диапазоне от 7,23% до 7,43%.