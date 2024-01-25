Регионы «тюменской матрешки» отличились самым низким уровнем инфляции в России. Фото

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Во всех регионах «тюменской матрешки» поднялись цены на продовольственные товары Фото:

Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре 2023 года замедлилась до 5,63%, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 4,62%, а в Тюменской области увеличилась до 4,58%. Такие проценты соответствуют самым низким показателям инфляции среди всех регионов России, следует из информационно-аналитических комментариев об инфляции Банка России.

«Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре замедлилась до 5,63% после 6,23% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в декабре замедлилась до 4,62% после 4,86% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре увеличилась до 4,58% после 4,32% в ноябре», — написано в документах. Также из них следует, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО занимают первое, второе и третье места соответственно, по самому низкому уровню годовой инфляции во всех регионах России.

В ЯНАО годовой прирост цен на продовольствие в декабре 2023 года увеличился до 7,51%, в ХМАО цены увеличились до 6,57%, а в Тюменской области поднялись до 5,16%. Годовая инфляция на услуги варьируется по округам в диапазоне от 7,23% до 7,43%.

Инфляция ЯНАО
Инфляция ЯНАО
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Инфляция ХМАО
Инфляция ХМАО
Фото:
Инфляция Тюменская область
Инфляция Тюменская область
Фото:

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Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре 2023 года замедлилась до 5,63%, в Ханты-Мансийском автономном округе — до 4,62%, а в Тюменской области увеличилась до 4,58%. Такие проценты соответствуют самым низким показателям инфляции среди всех регионов России, следует из информационно-аналитических комментариев об инфляции Банка России. «Годовая инфляция в Ямало-Ненецком автономном округе в декабре замедлилась до 5,63% после 6,23% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в декабре замедлилась до 4,62% после 4,86% в ноябре. <…> Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в декабре увеличилась до 4,58% после 4,32% в ноябре», — написано в документах. Также из них следует, что Тюменская область, ХМАО и ЯНАО занимают первое, второе и третье места соответственно, по самому низкому уровню годовой инфляции во всех регионах России. В ЯНАО годовой прирост цен на продовольствие в декабре 2023 года увеличился до 7,51%, в ХМАО цены увеличились до 6,57%, а в Тюменской области поднялись до 5,16%. Годовая инфляция на услуги варьируется по округам в диапазоне от 7,23% до 7,43%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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