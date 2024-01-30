В Челябинске ищут водителя на зарплату в 320 тысяч рублей

«Авито»: челябинским водителям предложили зарабатывать по 320 тысяч рублей

Челябинские водители могу заработать до 320 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске в январе водители могут найти работу с зарплатой в 320 тысяч рублей. В пресс-службе платформы «Авито Работа» URA.RU заявили, что сотрудника работодатель еще ищет.

«В Челябинске водителю-экспедитору со своим грузовым автомобилем компания предлагает зарплату от 220 до 320 тысяч рублей в месяц. Специалисту предлагают выбрать удобный график, получать еженедельные выплаты и покрытие топливных расходов. Работодатель гарантировал стабильную, круглогодичную занятость», — отметили в «Авито Работа».

Рейтинг самых оплачиваемых вакансий в январе возглавило предложение работы логистом. При зарплате в диапазоне от 150 до 350 тысяч рублей в месяц челябинский работодатель ждет от кандидата целеустремленности, амбициозности и желания работать. Причем опыт работы не требуется, хотя и станет преимуществом соискателя. Взамен компания поддержит на первоначальном этапе, предложит зарплату рынка, свободный график, обеспечит доступ к корпоративной библиотеке.

Столько же может получать менеджер по продажам. Компания специализируется на реализации спецтехники. Специалист должен знать основы продаж, уметь работать с клиентами и выходить из кризисных ситуаций. Также потребуются аналитические способности. Работодатель указал, какие гибкие навыки сотруднику понадобятся. Среди них активность, ответственность и коммуникабельность.