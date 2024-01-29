29 января 2024

Замгенпрокурора РФ просит главу ХМАО усилить работу с жалобами жителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Заместитель Генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. stock, зайцев сергей,  stock
Сейгей Зайцев попросил Наталья Комарову во время личной встречи Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев попросил губернатора ХМАО Наталью Комарову усилить работу с жалобами жителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы округа.

«Вопросы накапливаются. Если бы взяли под личный контроль, я и прокурору эту задачу поставлю. Тогда было бы вообще здорово, когда приезжает вот такой десант. Там и судебные приставы, налоговики, все уполномоченные, прокуратура с властью и люди идут со своими вопросами и получают внятные ответы», — сообщил Зайцев.

При этом Зайцев отметил, что главное хороший анонс мероприятия. Губернатор округа согласилась с доводами заместителя генерального прокурора.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала сроки решения проблем обманутых дольщиков в ХМАО. На встрече с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым глава региона сообщила, что все объекты долевого строительства введут в эксплуатацию до июля 2024 года.

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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев попросил губернатора ХМАО Наталью Комарову усилить работу с жалобами жителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы округа. «Вопросы накапливаются. Если бы взяли под личный контроль, я и прокурору эту задачу поставлю. Тогда было бы вообще здорово, когда приезжает вот такой десант. Там и судебные приставы, налоговики, все уполномоченные, прокуратура с властью и люди идут со своими вопросами и получают внятные ответы», — сообщил Зайцев. При этом Зайцев отметил, что главное хороший анонс мероприятия. Губернатор округа согласилась с доводами заместителя генерального прокурора. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала сроки решения проблем обманутых дольщиков в ХМАО. На встрече с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым глава региона сообщила, что все объекты долевого строительства введут в эксплуатацию до июля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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