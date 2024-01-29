Замгенпрокурора РФ просит главу ХМАО усилить работу с жалобами жителей

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев попросил губернатора ХМАО Наталью Комарову усилить работу с жалобами жителей. Информация об этом была опубликована в tg-канале главы округа.
«Вопросы накапливаются. Если бы взяли под личный контроль, я и прокурору эту задачу поставлю. Тогда было бы вообще здорово, когда приезжает вот такой десант. Там и судебные приставы, налоговики, все уполномоченные, прокуратура с властью и люди идут со своими вопросами и получают внятные ответы», — сообщил Зайцев.
При этом Зайцев отметил, что главное хороший анонс мероприятия. Губернатор округа согласилась с доводами заместителя генерального прокурора.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала сроки решения проблем обманутых дольщиков в ХМАО. На встрече с заместителем генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым глава региона сообщила, что все объекты долевого строительства введут в эксплуатацию до июля 2024 года.
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