В Перми рядом с католической церковью появится многофункциональный центр

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Раньше на этом месте находилось административное здание Фото:

В Перми на улице Пушкина, рядом с католической церковью, планируют построить многофункциональный центр. Об этом сказано в приказе министерства по управлению имуществом Пермского края.

«30 января на сайте минимущества Пермского края опубликован приказ о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по улице Пушкина, 26. Согласно ему, в этом районе планируют разместить здание многофункционального центра», — пишет 59.ru со ссылкой на текст приказа.

Земля принадлежит застройщику «ОСТ-Дизайн». Ранее компания хотела возвести в этом месте жилой восьмиэтажный дом и даже подготовила проект новостройки. Причины изменения планов девелопер не огласил. Сейчас участок занят трехэтажным зданием, подлежащим сносу.

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В Перми на улице Пушкина, рядом с католической церковью, планируют построить многофункциональный центр. Об этом сказано в приказе министерства по управлению имуществом Пермского края. «30 января на сайте минимущества Пермского края опубликован приказ о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по улице Пушкина, 26. Согласно ему, в этом районе планируют разместить здание многофункционального центра», — пишет 59.ru со ссылкой на текст приказа. Земля принадлежит застройщику «ОСТ-Дизайн». Ранее компания хотела возвести в этом месте жилой восьмиэтажный дом и даже подготовила проект новостройки. Причины изменения планов девелопер не огласил. Сейчас участок занят трехэтажным зданием, подлежащим сносу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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