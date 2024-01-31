В Перми рядом с католической церковью появится многофункциональный центр

Раньше на этом месте находилось административное здание Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми на улице Пушкина, рядом с католической церковью, планируют построить многофункциональный центр. Об этом сказано в приказе министерства по управлению имуществом Пермского края.

«30 января на сайте минимущества Пермского края опубликован приказ о подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории по улице Пушкина, 26. Согласно ему, в этом районе планируют разместить здание многофункционального центра», — пишет 59.ru со ссылкой на текст приказа.

Земля принадлежит застройщику «ОСТ-Дизайн». Ранее компания хотела возвести в этом месте жилой восьмиэтажный дом и даже подготовила проект новостройки. Причины изменения планов девелопер не огласил. Сейчас участок занят трехэтажным зданием, подлежащим сносу.