30 января 2024

В ХМАО продают котят с шестью пальцами на лапах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кот, найденный на стадионе Лужники во время полуфинала ЧМ-2018 по футболу. Москва, кошка, кот, котенок
Вартовчанка продает котят, у которых по шесть пальцев на лапах Фото:

Жительница Нижневартовска (ХМАО) выставила на продажу котят, у которых по шесть пальцев на лапах. Питомцы принадлежат к породе полидактильных мейн-кунов, которые отличаются массивными лапами с дополнительными пальцами. Котята рождаются с шестью или семью пальцами на передних и задних лапах, рассказала URA.RU продавец.

«И по шесть, и по семь пальцев на передних и задних лапах, бывает. Уход за мейн-кунами-полидактами ничем особенным не отличается. Питомцы этой породы, как правило, крупнее и умнее», — поделилась с агентством Илона из Нижневартовска.

Хозяйка распродает котят, потому что готовится к родам. «Продаю почти даром для такой породы, за 20 тысяч рублей. Нужно быстрее определить котят по домам, так как мне вот-вот рожать», — добавила Илона.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска продает кошку за 10 миллионов рублей. Хозяин называет питомца истинной патриоткой и уверяет, что кошка каждый день слушает гимн России.

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Жительница Нижневартовска (ХМАО) выставила на продажу котят, у которых по шесть пальцев на лапах. Питомцы принадлежат к породе полидактильных мейн-кунов, которые отличаются массивными лапами с дополнительными пальцами. Котята рождаются с шестью или семью пальцами на передних и задних лапах, рассказала URA.RU продавец. «И по шесть, и по семь пальцев на передних и задних лапах, бывает. Уход за мейн-кунами-полидактами ничем особенным не отличается. Питомцы этой породы, как правило, крупнее и умнее», — поделилась с агентством Илона из Нижневартовска. Хозяйка распродает котят, потому что готовится к родам. «Продаю почти даром для такой породы, за 20 тысяч рублей. Нужно быстрее определить котят по домам, так как мне вот-вот рожать», — добавила Илона. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска продает кошку за 10 миллионов рублей. Хозяин называет питомца истинной патриоткой и уверяет, что кошка каждый день слушает гимн России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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