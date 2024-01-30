В ХМАО продают котят с шестью пальцами на лапах. Фото

31 января 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

Вартовчанка продает котят, у которых по шесть пальцев на лапах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жительница Нижневартовска (ХМАО) выставила на продажу котят, у которых по шесть пальцев на лапах. Питомцы принадлежат к породе полидактильных мейн-кунов, которые отличаются массивными лапами с дополнительными пальцами. Котята рождаются с шестью или семью пальцами на передних и задних лапах, рассказала URA.RU продавец. «И по шесть, и по семь пальцев на передних и задних лапах, бывает. Уход за мейн-кунами-полидактами ничем особенным не отличается. Питомцы этой породы, как правило, крупнее и умнее», — поделилась с агентством Илона из Нижневартовска.



Хозяйка распродает котят, потому что готовится к родам. «Продаю почти даром для такой породы, за 20 тысяч рублей. Нужно быстрее определить котят по домам, так как мне вот-вот рожать», — добавила Илона.



Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска продает кошку за 10 миллионов рублей. Хозяин называет питомца истинной патриоткой и уверяет, что кошка каждый день слушает гимн России.

Жительница Нижневартовска (ХМАО) выставила на продажу котят, у которых по шесть пальцев на лапах. Питомцы принадлежат к породе полидактильных мейн-кунов, которые отличаются массивными лапами с дополнительными пальцами. Котята рождаются с шестью или семью пальцами на передних и задних лапах, рассказала URA.RU продавец. «И по шесть, и по семь пальцев на передних и задних лапах, бывает. Уход за мейн-кунами-полидактами ничем особенным не отличается. Питомцы этой породы, как правило, крупнее и умнее», — поделилась с агентством Илона из Нижневартовска. Хозяйка распродает котят, потому что готовится к родам. «Продаю почти даром для такой породы, за 20 тысяч рублей. Нужно быстрее определить котят по домам, так как мне вот-вот рожать», — добавила Илона. Ранее URA.RU рассказывало, что житель Ханты-Мансийска продает кошку за 10 миллионов рублей. Хозяин называет питомца истинной патриоткой и уверяет, что кошка каждый день слушает гимн России.