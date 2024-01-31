В ХМАО мужчина нашел на вокзале наркотики и отправился в колонию

В Белоярском районе мужчина отправился в колонию строгого режима по 228 статье УК РФ за хранение наркотиков. Сверток с веществом он нашел на территории возле речного вокзала, сообщает прокуратура ХМАО на своем сайте.
«Наркотики мужчина хранил при себе для личного употребления. Однако был задержан сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра указанный сверток, в котором находилось наркотическое средство, был изъят», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Мужчину приговорили к 1,6 годам колонии строгого режима. Он пытался оспорить наказание и просил не лишать его свободы, но судебная коллегия не удовлетворила его жалобу.
Ранее URA.RU писало, что пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок. Полиция обнаружила при нем пять килограммов наркотиков.
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