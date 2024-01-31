31 января 2024

В ХМАО мужчина нашел на вокзале наркотики и отправился в колонию

В ХМАО мужчина получил срок за хранение наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина отправился в колонию за хранение наркотиков Фото:

В Белоярском районе мужчина отправился в колонию строгого режима по 228 статье УК РФ за хранение наркотиков. Сверток с веществом он нашел на территории возле речного вокзала, сообщает прокуратура ХМАО на своем сайте.

«Наркотики мужчина хранил при себе для личного употребления. Однако был задержан сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра указанный сверток, в котором находилось наркотическое средство, был изъят», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мужчину приговорили к 1,6 годам колонии строгого режима. Он пытался оспорить наказание и просил не лишать его свободы, но судебная коллегия не удовлетворила его жалобу.

Ранее URA.RU писало, что пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок. Полиция обнаружила при нем пять килограммов наркотиков.

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В Белоярском районе мужчина отправился в колонию строгого режима по 228 статье УК РФ за хранение наркотиков. Сверток с веществом он нашел на территории возле речного вокзала, сообщает прокуратура ХМАО на своем сайте. «Наркотики мужчина хранил при себе для личного употребления. Однако был задержан сотрудниками полиции, в ходе личного досмотра указанный сверток, в котором находилось наркотическое средство, был изъят», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Мужчину приговорили к 1,6 годам колонии строгого режима. Он пытался оспорить наказание и просил не лишать его свободы, но судебная коллегия не удовлетворила его жалобу. Ранее URA.RU писало, что пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок. Полиция обнаружила при нем пять килограммов наркотиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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