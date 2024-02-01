Челябинский вуз заставил мэрию узаконить перепланировку корпуса лаборатории

ЮУрГУ в суде добился легализации реконструированной лаборатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ, Челябинск) заставил городские власти узаконить перепланировку корпуса № 4 лаборатории. Как следует из вынесенного решения, первоначально в легализации мэрия отказала.

«Исковые требования удовлетворить. Признать право собственности РФ на реконструированный объект: нежилое здание (учебно-лабораторный корпус № 4)», — резюмировал суд в решении.

Площадь помещений на улице Коммуны составляет 1290 кв метров. Корпус ЮУрГУ реконструировал без разрешительной документации. Площади увеличились, и университет продолжил использовать их в уставной деятельности. Обратившись в мэрию для легализации перепланировки, ученые получили в апреле 2023 года отказ. Власти отказались выдавать разрешение на проведения работ, поскольку реконструкция уже проведена. Однако без документа и акта ввода в эксплуатацию было невозможно зарегистрировать права федеральной собственности на спорный объект и оперативного управления для вуза.

Истцы, среди которых было также Росимущество, принесли в суд заключение о техническом состоянии здания. Из него следовало, что возможность безопасно эксплуатировать помещения сохранилась. Реконструкция не нарушила надежность и устойчивость строительных конструкций, не создала угрозу жизни и здоровью людей. Причем несущие конструкции в ходе работ затронуты не были.

Суд это учел. Также он указал на то, что вуз предпринимал все меры в легализации переустройства. Габариты расширенного здания не вышли за отведенный земельный участок.

При подготовке материала URA.RU обратилось ко всем сторонам спора. К моменту публикации ответы не поступили.