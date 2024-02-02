Путин сравнил российское вооружение с оружием НАТО

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Новые российские разработки техники и оружия превосходят НАТО, сказал Владимир Путин Фото:

Новейшее российское вооружение явно превосходит оружие в распоряжении НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!»

«Если брать наше новейшее вооружение [с НАТО] — явно всех превосходит. И ракетную, и БТ, и все что применяется на поле боя», — сказал Владимир Путин. Также президент отметил важность бронезащиты военной техники и вооружения. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Новейшее российское вооружение явно превосходит оружие в распоряжении НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!» «Если брать наше новейшее вооружение [с НАТО] — явно всех превосходит. И ракетную, и БТ, и все что применяется на поле боя», — сказал Владимир Путин. Также президент отметил важность бронезащиты военной техники и вооружения. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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