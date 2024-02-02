Армия и оружие Путин сравнил российское вооружение с оружием НАТО 02 февраля 2024 в 17:31 Размер текста - 17 + Новые российские разработки техники и оружия превосходят НАТО, сказал Владимир Путин Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Новейшее российское вооружение явно превосходит оружие в распоряжении НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!» «Если брать наше новейшее вооружение [с НАТО] — явно всех превосходит. И ракетную, и БТ, и все что применяется на поле боя», — сказал Владимир Путин. Также президент отметил важность бронезащиты военной техники и вооружения. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Новейшее российское вооружение явно превосходит оружие в распоряжении НАТО. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!» «Если брать наше новейшее вооружение [с НАТО] — явно всех превосходит. И ракетную, и БТ, и все что применяется на поле боя», — сказал Владимир Путин. Также президент отметил важность бронезащиты военной техники и вооружения. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям