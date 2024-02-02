Ростехнадзор выяснил причины гибели мастера «Сургутнефтегаза» на мосту через Обь

Сотрудник «Сургутнефтегаза» погиб из-за плохого технического состояния электросетей предприятия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ростехнадзор выяснил причины гибели старшего мастера НГДУ «Сургутнефть» (подразделение «Сургутнефтегаза») на мосту через Обь. Результаты проверки ведомство разместило на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

«По итогам расследования несчастного случая на производстве, произошедшего со старшим мастером сетевого района № 5 УЭСХ НГДУ „Сургутнефть“, комиссией, установлены причины несчастного случая. Согласно акту о несчастном случае на производстве, причинами стали неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в нарушении допуска к выполнению работ, неудовлетворительное техническое состояние электросетевого объекта Западно-Сургутского месторождения», — указано в результатах проверки Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Проверяющие также нашли нарушения на других электросетевых объектах НГДУ «Сургутнефть» на Западно-Сургутском месторождении. Из-за нарушений предприятию были вынесены предостережения.

Агентство направило в «Сургутнефтегаз» запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что старший мастер компании «Сургутнефтегаз» погиб от удара током на мосту через Обь. Он решил выяснить, почему электропровод слетел с изолятора и попал в шаговое напряжение.