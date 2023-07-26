Ural Mash: на мосту через Обь сотрудника «Сургутнефтегаза» убило током

27 июля 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

Врачи и полиция смогли добраться до погибшего мастера только на лодке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На месторождении «Сургутнефтегаза» при осмотре местности на мосту через Обь старший мастер компании погиб от удара током. Об этом сообщили в социальных сетях. «На мосту через Обь была проблема — электропровод слетел с изолятора и повис в воздухе. Линии электропередач не оборвались, на место пошел 29-летний Николай. Он решил выяснить, что произошло, и подошел очень близко к опасному месту. Попал в шаговое напряжение и упал на месте. Спасти его не удалось», — написали в telegram-канале Ural Mash. По словам из социальных сетей, коллеги Николай были поражены, что он погиб таким образом. Они отмечали, что погибший был опытным сотрудником. Сейчас эксперты выясняют точные причины смерти.

На месторождении «Сургутнефтегаза» при осмотре местности на мосту через Обь старший мастер компании погиб от удара током. Об этом сообщили в социальных сетях. «На мосту через Обь была проблема — электропровод слетел с изолятора и повис в воздухе. Линии электропередач не оборвались, на место пошел 29-летний Николай. Он решил выяснить, что произошло, и подошел очень близко к опасному месту. Попал в шаговое напряжение и упал на месте. Спасти его не удалось», — написали в telegram-канале Ural Mash. По словам из социальных сетей, коллеги Николай были поражены, что он погиб таким образом. Они отмечали, что погибший был опытным сотрудником. Сейчас эксперты выясняют точные причины смерти.