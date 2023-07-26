26 июля 2023
25 июля 2023

Ural Mash: на мосту через Обь сотрудника «Сургутнефтегаза» убило током

© Служба новостей «URA.RU»
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Шторм. Локосово, резиновая лодка, река обь
Врачи и полиция смогли добраться до погибшего мастера только на лодке Фото:

На месторождении «Сургутнефтегаза» при осмотре местности на мосту через Обь старший мастер компании погиб от удара током. Об этом сообщили в социальных сетях.

«На мосту через Обь была проблема — электропровод слетел с изолятора и повис в воздухе. Линии электропередач не оборвались, на место пошел 29-летний Николай. Он решил выяснить, что произошло, и подошел очень близко к опасному месту. Попал в шаговое напряжение и упал на месте. Спасти его не удалось», — написали в telegram-канале Ural Mash.

По словам из социальных сетей, коллеги Николай были поражены, что он погиб таким образом. Они отмечали, что погибший был опытным сотрудником. Сейчас эксперты выясняют точные причины смерти.

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На месторождении «Сургутнефтегаза» при осмотре местности на мосту через Обь старший мастер компании погиб от удара током. Об этом сообщили в социальных сетях. «На мосту через Обь была проблема — электропровод слетел с изолятора и повис в воздухе. Линии электропередач не оборвались, на место пошел 29-летний Николай. Он решил выяснить, что произошло, и подошел очень близко к опасному месту. Попал в шаговое напряжение и упал на месте. Спасти его не удалось», — написали в telegram-канале Ural Mash. По словам из социальных сетей, коллеги Николай были поражены, что он погиб таким образом. Они отмечали, что погибший был опытным сотрудником. Сейчас эксперты выясняют точные причины смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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