03 февраля 2024
02 февраля 2024

В ХМАО за год собрали более 10 тыс индивидуальных комплектов мобилизованного. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мастерская волонтеров из группы Уральские самozvеты. Екатеринбург, носилки для сво, волокуши
В индивидуальный комплект мобилизованного входят: рюкзаки, фляги, термобелье, средства связи и т. д. Фото:

Одна из мер поддержки участников СВО в ХМАО — индивидуальные комплекты мобилизованного. За 2023 год их было собрано более 10 тысяч, при плане в три тысячи, рассказал представитель организатора сборки и отправки груза Антон Козлов.

«В прошлом году мы сформировали более 10 тысяч комплектов, которые были выданы ребятам, уходящим на службу в зону военной операции. По плану мы формируем три тысячи комплектов», — сообщил Козлов.

Их собирают югорские волонтеры, среди которых много курсантов военного учебного центра Югорского государственного университета. Один из них — Максим Попов, рассказал, что вызвался добровольцем, потому, что считает, что такая помощь — это нужное и важное дело в котором он рад участвовать.

Комплекты постоянно совершенствуются — добавляются нужные и убираются лишние вещи. Это происходит благодаря обратной связи участников СВО: все пожелания собираются и учитываются при формировании набора. Так в 2024 году комплект уже дополнился грелкой, которой теперь смогут воспользоваться военнослужащие.

В октябре 2022 года волонтеры из Нижневартовска за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. После контрольной явки у них было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты со всем самым необходимым.

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Одна из мер поддержки участников СВО в ХМАО — индивидуальные комплекты мобилизованного. За 2023 год их было собрано более 10 тысяч, при плане в три тысячи, рассказал представитель организатора сборки и отправки груза Антон Козлов. «В прошлом году мы сформировали более 10 тысяч комплектов, которые были выданы ребятам, уходящим на службу в зону военной операции. По плану мы формируем три тысячи комплектов», — сообщил Козлов. Их собирают югорские волонтеры, среди которых много курсантов военного учебного центра Югорского государственного университета. Один из них — Максим Попов, рассказал, что вызвался добровольцем, потому, что считает, что такая помощь — это нужное и важное дело в котором он рад участвовать. Комплекты постоянно совершенствуются — добавляются нужные и убираются лишние вещи. Это происходит благодаря обратной связи участников СВО: все пожелания собираются и учитываются при формировании набора. Так в 2024 году комплект уже дополнился грелкой, которой теперь смогут воспользоваться военнослужащие. В октябре 2022 года волонтеры из Нижневартовска за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. После контрольной явки у них было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты со всем самым необходимым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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