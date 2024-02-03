В ХМАО за год собрали более 10 тыс индивидуальных комплектов мобилизованного. Видео

04 февраля 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

В индивидуальный комплект мобилизованного входят: рюкзаки, фляги, термобелье, средства связи и т. д. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Одна из мер поддержки участников СВО в ХМАО — индивидуальные комплекты мобилизованного. За 2023 год их было собрано более 10 тысяч, при плане в три тысячи, рассказал представитель организатора сборки и отправки груза Антон Козлов. «В прошлом году мы сформировали более 10 тысяч комплектов, которые были выданы ребятам, уходящим на службу в зону военной операции. По плану мы формируем три тысячи комплектов», — сообщил Козлов. Их собирают югорские волонтеры, среди которых много курсантов военного учебного центра Югорского государственного университета. Один из них — Максим Попов, рассказал, что вызвался добровольцем, потому, что считает, что такая помощь — это нужное и важное дело в котором он рад участвовать. Комплекты постоянно совершенствуются — добавляются нужные и убираются лишние вещи. Это происходит благодаря обратной связи участников СВО: все пожелания собираются и учитываются при формировании набора. Так в 2024 году комплект уже дополнился грелкой, которой теперь смогут воспользоваться военнослужащие. В октябре 2022 года волонтеры из Нижневартовска за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. После контрольной явки у них было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты со всем самым необходимым.

Одна из мер поддержки участников СВО в ХМАО — индивидуальные комплекты мобилизованного. За 2023 год их было собрано более 10 тысяч, при плане в три тысячи, рассказал представитель организатора сборки и отправки груза Антон Козлов. «В прошлом году мы сформировали более 10 тысяч комплектов, которые были выданы ребятам, уходящим на службу в зону военной операции. По плану мы формируем три тысячи комплектов», — сообщил Козлов. Их собирают югорские волонтеры, среди которых много курсантов военного учебного центра Югорского государственного университета. Один из них — Максим Попов, рассказал, что вызвался добровольцем, потому, что считает, что такая помощь — это нужное и важное дело в котором он рад участвовать. Комплекты постоянно совершенствуются — добавляются нужные и убираются лишние вещи. Это происходит благодаря обратной связи участников СВО: все пожелания собираются и учитываются при формировании набора. Так в 2024 году комплект уже дополнился грелкой, которой теперь смогут воспользоваться военнослужащие. В октябре 2022 года волонтеры из Нижневартовска за одну ночь собрали несколько десятков наборов для мобилизованных. После контрольной явки у них было всего несколько часов, чтобы подготовить пакеты со всем самым необходимым.