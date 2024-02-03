На спецоперации погиб стрелок ВМФ РФ из Пермского края

Пермяк погиб при выполнении боевой задачи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации на Украине погиб старший стрелок, главный корабельный старшина Сергей Бельков из Пермского края. Об этом рассказала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.
«Сергей Бельков погиб 9 января 2024 в специальной военной операции. От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца. Скорбим вместе с вами», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Прощание с военнослужащим состоится 5 февраля. Церемония пройдет в здании гайнского культурно-методического центра, начало в 13:30.
Военнослужащий из Пермского края погиб на СВО
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