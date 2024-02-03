03 февраля 2024
02 февраля 2024

На спецоперации погиб стрелок ВМФ РФ из Пермского края

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Прощание с погибшим в ЛНР контрактником Арсением Бессоновым. Пермь, прощание, погибший в СВО, воинские почести, похороны погибшего в сво
Пермяк погиб при выполнении боевой задачи Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации на Украине погиб старший стрелок, главный корабельный старшина Сергей Бельков из Пермского края. Об этом рассказала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских.

«Сергей Бельков погиб 9 января 2024 в специальной военной операции. От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца. Скорбим вместе с вами», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с военнослужащим состоится 5 февраля. Церемония пройдет в здании гайнского культурно-методического центра, начало в 13:30.

Военнослужащий из Пермского края погиб на СВО
Военнослужащий из Пермского края погиб на СВО
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В ходе проведения спецоперации на Украине погиб старший стрелок, главный корабельный старшина Сергей Бельков из Пермского края. Об этом рассказала глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских. «Сергей Бельков погиб 9 января 2024 в специальной военной операции. От имени администрации Гайнского округа и от себя лично искренне выражаю глубокие соболезнования родным, близким и друзьям бойца. Скорбим вместе с вами», — написала Елизавета Шалгинских на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Прощание с военнослужащим состоится 5 февраля. Церемония пройдет в здании гайнского культурно-методического центра, начало в 13:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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