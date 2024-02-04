04 февраля 2024

Екатеринбуржцы живут в доме, где подвал затопило фекалиями

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Замес» Екатеринбург, подвал, лестница
Канализационные стоки излились в подвале дома на Латвийской, 10 (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители дома №10 по улице Латвийской две недели живут с подвалом, который затопило канализационными стоками. Они опасаются, что могут заболеть кишечной инфекцией.

«Мы вторую неделю дышим канализацией, а управляющей компании все равно. Над нами просто издеваются. В подъезде живут дети младшего и школьного возраста. Мы можем заболеть кишечной инфекцией, — опасается житель дома», — пожаловались местные жители Е1.RU.

По их словам, стоки хлынули в подвал из переполненного коллектора перед подъездом, но приезжавшие сотрудники «Водоканала» констатировали, что люк пустой. Специалисты ведомства дважды выезжали на адрес.

«По адресу Латвийская, 10 с 24 января было несколько заявок на устранение засоров хозяйственно-бытовым мусором на разных участках канализационной сети: уличная сеть (две заявки), выпуск из дома (одна заявка), коллектор (одна заявка). „Водоканал“ отработал все заявки, засоры устранены», — рассказали в пресс-службе ведомства.

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В Екатеринбурге жители дома №10 по улице Латвийской две недели живут с подвалом, который затопило канализационными стоками. Они опасаются, что могут заболеть кишечной инфекцией. «Мы вторую неделю дышим канализацией, а управляющей компании все равно. Над нами просто издеваются. В подъезде живут дети младшего и школьного возраста. Мы можем заболеть кишечной инфекцией, — опасается житель дома», — пожаловались местные жители Е1.RU. По их словам, стоки хлынули в подвал из переполненного коллектора перед подъездом, но приезжавшие сотрудники «Водоканала» констатировали, что люк пустой. Специалисты ведомства дважды выезжали на адрес. «По адресу Латвийская, 10 с 24 января было несколько заявок на устранение засоров хозяйственно-бытовым мусором на разных участках канализационной сети: уличная сеть (две заявки), выпуск из дома (одна заявка), коллектор (одна заявка). „Водоканал“ отработал все заявки, засоры устранены», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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