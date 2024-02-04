Екатеринбуржцы живут в доме, где подвал затопило фекалиями

05 февраля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

Канализационные стоки излились в подвале дома на Латвийской, 10 (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге жители дома №10 по улице Латвийской две недели живут с подвалом, который затопило канализационными стоками. Они опасаются, что могут заболеть кишечной инфекцией. «Мы вторую неделю дышим канализацией, а управляющей компании все равно. Над нами просто издеваются. В подъезде живут дети младшего и школьного возраста. Мы можем заболеть кишечной инфекцией, — опасается житель дома», — пожаловались местные жители Е1.RU. По их словам, стоки хлынули в подвал из переполненного коллектора перед подъездом, но приезжавшие сотрудники «Водоканала» констатировали, что люк пустой. Специалисты ведомства дважды выезжали на адрес. «По адресу Латвийская, 10 с 24 января было несколько заявок на устранение засоров хозяйственно-бытовым мусором на разных участках канализационной сети: уличная сеть (две заявки), выпуск из дома (одна заявка), коллектор (одна заявка). „Водоканал“ отработал все заявки, засоры устранены», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге жители дома №10 по улице Латвийской две недели живут с подвалом, который затопило канализационными стоками. Они опасаются, что могут заболеть кишечной инфекцией. «Мы вторую неделю дышим канализацией, а управляющей компании все равно. Над нами просто издеваются. В подъезде живут дети младшего и школьного возраста. Мы можем заболеть кишечной инфекцией, — опасается житель дома», — пожаловались местные жители Е1.RU. По их словам, стоки хлынули в подвал из переполненного коллектора перед подъездом, но приезжавшие сотрудники «Водоканала» констатировали, что люк пустой. Специалисты ведомства дважды выезжали на адрес. «По адресу Латвийская, 10 с 24 января было несколько заявок на устранение засоров хозяйственно-бытовым мусором на разных участках канализационной сети: уличная сеть (две заявки), выпуск из дома (одна заявка), коллектор (одна заявка). „Водоканал“ отработал все заявки, засоры устранены», — рассказали в пресс-службе ведомства.