Парфенчиков: на дне Онежского озера найдены фрагменты упавшего МИ-8

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Спасатели работают на месте крушения вертолета
Спасатели работают на месте крушения вертолета Фото:

Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета МИ-8 обнаружили спасатели на дне Онежского озера. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Подводный робот… на глубине 42 метра обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Работы на месте происшествия продолжатся, отметил он, пожелав сил и терпения родным пилотов, бывших на борту Ми-8

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В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

Ранее Парфенчиков сообщил, что на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники УМЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида и члены экипажа. Их тела пока не обнаружены.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру.

Операторы подводного робота исследуют дно озера в месте падения вертолета
Операторы подводного робота исследуют дно озера в месте падения вертолета
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Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета МИ-8 обнаружили спасатели на дне Онежского озера. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. «Подводный робот… на глубине 42 метра обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Работы на месте происшествия продолжатся, отметил он, пожелав сил и терпения родным пилотов, бывших на борту Ми-8 Ранее Парфенчиков сообщил, что на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники УМЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида и члены экипажа. Их тела пока не обнаружены. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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