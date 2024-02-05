Парфенчиков: на дне Онежского озера найдены фрагменты упавшего МИ-8

Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета МИ-8 обнаружили спасатели на дне Онежского озера. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Подводный робот… на глубине 42 метра обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Работы на месте происшествия продолжатся, отметил он, пожелав сил и терпения родным пилотов, бывших на борту Ми-8
Ранее Парфенчиков сообщил, что на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники УМЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида и члены экипажа. Их тела пока не обнаружены.
Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру.
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