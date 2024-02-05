Парфенчиков: на дне Онежского озера найдены фрагменты упавшего МИ-8

05 февраля 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Спасатели работают на месте крушения вертолета Фото: telegram-канал Артура Парфенчикова Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета МИ-8 обнаружили спасатели на дне Онежского озера. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. «Подводный робот… на глубине 42 метра обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Работы на месте происшествия продолжатся, отметил он, пожелав сил и терпения родным пилотов, бывших на борту Ми-8 Новость по теме В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу Ранее Парфенчиков сообщил, что на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники УМЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида и члены экипажа. Их тела пока не обнаружены. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру. Операторы подводного робота исследуют дно озера в месте падения вертолета Фото: telegram-канал Артура Парфенчикова Фото: telegram-канал Артура Парфенчикова

Фрагменты разбившегося в Карелии вертолета МИ-8 обнаружили спасатели на дне Онежского озера. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Карелии Артур Парфенчиков. «Подводный робот… на глубине 42 метра обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета», — написал Парфенчиков. Работы на месте происшествия продолжатся, отметил он, пожелав сил и терпения родным пилотов, бывших на борту Ми-8 Ранее Парфенчиков сообщил, что на борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники УМЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида и члены экипажа. Их тела пока не обнаружены. Вертолет Ми-8 пропал с радаров вечером 4 февраля после дозаправки. Судно летело из Петрозаводска в Вытегру.