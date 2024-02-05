Глава Карелии раскрыл, кто находился на борту разбившегося Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков: на борту Ми-8 были члены экипажа и сотрудники МЧС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска
На борту Ми-8 находились сотрудники МЧС Фото:

На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.

Новость по теме
В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу

«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале. Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду.

Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков. «Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале. Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду. Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...