Глава Карелии раскрыл, кто находился на борту разбившегося Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков: на борту Ми-8 были члены экипажа и сотрудники МЧС

05 февраля 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

На борту Ми-8 находились сотрудники МЧС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков. Новость по теме В Карелии с радаров пропал вертолет Ми-8: что известно к этому часу «Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале . Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду. Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.

На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков. «Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале. Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду. Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.