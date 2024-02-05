Глава Карелии раскрыл, кто находился на борту разбившегося Ми-8

На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков.
«Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале. Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду.
Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.
На борту разбившегося вертолета Ми-8 находились сотрудники МЧС Вытегры и члены экипажа. Все они не обнаружены. Специалисты готовятся к погружению в акваторию Онежского озера, где были обнаружены части вертолета. Об этом сообщил глава республики Карелия Артур Парфенчиков. «Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры — Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», — написал Парфенчиков в telegram-канале. Он отметил, что в акватории Онежского озера были обнаружены части вертолета с символикой МЧС и майна с открытой водой. Глубина в месте падения составляет порядка 50 метров. На данный момент специалисты готовятся к погружению в воду. Ранее сообщалось, что одними из версий крушения Ми-8 в Карелии являются ошибка экипажа, погодные условия и поломка техники. Отмечается, что приоритетной версии крушения воздушного судна нет. Экипаж не информировал о неисправности.