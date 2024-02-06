Победители лыжной гонки в ХМАО выиграют полет на вертолете Ми-8

Среди победителей гонки «Лыжня России», которая пройдет в ХМАО в феврале, разыграют полет на вертолете Ми-8. Суперприз для лыжников подготовила авиакомпания Utair. Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт».
«Для сплочения сотрудников различных организаций округа пройдет корпоративный забег. Победители получат полет на вертолете Ми-8, который поднимет победителей в небо», — говорится в сообщении. Среди главных условий для участников — единый стиль одежды, либо имиджевый элемент компании.
Гонка пройдет в 21 муниципалитете ХМАО. В массовом забеге на лыжах планируют принять участие более полутора тысячи жителей Ханты-Мансийска. В программе запланированы два тематических забега — семейный и корпоративный.
Ранее URA.RU сообщало, что любители экстремального спорта из ХМАО испытали себя на прочность на забеге в ЯНАО. На трассах участников ждали 25 препятствий.
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