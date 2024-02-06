06 февраля 2024

Победители лыжной гонки в ХМАО выиграют полет на вертолете Ми-8

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, ми-8
Победители корпоративного забега «Лыжни России» в ХМАО поднимутся в небо на вертолете Фото:

Среди победителей гонки «Лыжня России», которая пройдет в ХМАО в феврале, разыграют полет на вертолете Ми-8. Суперприз для лыжников подготовила авиакомпания Utair. Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт».

«Для сплочения сотрудников различных организаций округа пройдет корпоративный забег. Победители получат полет на вертолете Ми-8, который поднимет победителей в небо», — говорится в сообщении. Среди главных условий для участников — единый стиль одежды, либо имиджевый элемент компании.

Гонка пройдет в 21 муниципалитете ХМАО. В массовом забеге на лыжах планируют принять участие более полутора тысячи жителей Ханты-Мансийска. В программе запланированы два тематических забега — семейный и корпоративный.

Ранее URA.RU сообщало, что любители экстремального спорта из ХМАО испытали себя на прочность на забеге в ЯНАО. На трассах участников ждали 25 препятствий.

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Среди победителей гонки «Лыжня России», которая пройдет в ХМАО в феврале, разыграют полет на вертолете Ми-8. Суперприз для лыжников подготовила авиакомпания Utair. Информация об этом размещена на сайте «ЮграМегаСпорт». «Для сплочения сотрудников различных организаций округа пройдет корпоративный забег. Победители получат полет на вертолете Ми-8, который поднимет победителей в небо», — говорится в сообщении. Среди главных условий для участников — единый стиль одежды, либо имиджевый элемент компании. Гонка пройдет в 21 муниципалитете ХМАО. В массовом забеге на лыжах планируют принять участие более полутора тысячи жителей Ханты-Мансийска. В программе запланированы два тематических забега — семейный и корпоративный. Ранее URA.RU сообщало, что любители экстремального спорта из ХМАО испытали себя на прочность на забеге в ЯНАО. На трассах участников ждали 25 препятствий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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