Депутаты попросят у окружных властей деньги на новые автобусы для Сургута

07 февраля 2024 в 14:31 Размер текста - 17 +

Новые автобусы появятся в Сургуте в конце февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты ХМАО попросят окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Об этом сообщил депутат Думы Югры Ринат Айсин у себя на страницу «ВКонтакте». Речь о поддержке со стороны окружных властей зашла во время встречи депутатского корпуса, представляющего город в региональном парламенте и чиновников Сургута. «С коллегами депутатами обсудили возможность получения поддержки автономного округа из федеральных средств. Составили план работы в данном направлении», — сообщил Айсин. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть. СПОПАТ уже заключил лизинговое соглашение на приобретение 30 автобусов. Но это будет обременением для муниципального предприятия, поэтому и важно получить дополнительное финансирование из округа, сообщил Айсин. «С 15 марта будут запущены еще 3 новых маршрута, которые потребуют пополнения автобусного парка еще на 15 автобусов. Администрации — заключение лизингового контракта с ПАО „Сбербанк“ на 30 единиц техники, но — это время и немалые обеспечительные платежи», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута анонсировали поступление в город новых автобусов. Кирилл Киселев, бывший на тот момент руководителем СПОПАТ, сообщил о прибытии первой партии в конце февраля.

Депутаты ХМАО попросят окружное правительство профинансировать Сургуту покупку пассажирских автобусов. Об этом сообщил депутат Думы Югры Ринат Айсин у себя на страницу «ВКонтакте». Речь о поддержке со стороны окружных властей зашла во время встречи депутатского корпуса, представляющего город в региональном парламенте и чиновников Сургута. «С коллегами депутатами обсудили возможность получения поддержки автономного округа из федеральных средств. Составили план работы в данном направлении», — сообщил Айсин. Весной в городе планируют расширить маршрутную сеть. СПОПАТ уже заключил лизинговое соглашение на приобретение 30 автобусов. Но это будет обременением для муниципального предприятия, поэтому и важно получить дополнительное финансирование из округа, сообщил Айсин. «С 15 марта будут запущены еще 3 новых маршрута, которые потребуют пополнения автобусного парка еще на 15 автобусов. Администрации — заключение лизингового контракта с ПАО „Сбербанк“ на 30 единиц техники, но — это время и немалые обеспечительные платежи», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что власти Сургута анонсировали поступление в город новых автобусов. Кирилл Киселев, бывший на тот момент руководителем СПОПАТ, сообщил о прибытии первой партии в конце февраля.